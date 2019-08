Bekymret for at AaFK-ungguttene ikke får spilletid: – I Eliteserien blir det vanskeligere

Podkasten Sunnmørsball er tilbake med sesongens fjerde episode. Denne gangen er det Fortuna-trener Magne Elde, sportsleder Helge Skuseth i Sunnmørsposten og tidligere Brattvåg-trener Karl Oskar Fjørtoft som er gjester i studio.

Et av temaene som ble tatt opp i podkasten, var hvor lite spilletid de lokale ungguttene i AaFK har fått i 1. divisjon. Fasiten etter 19 serierunder viser at Vetle Fiskerstrand (19) har hatt to innhopp i 65. og 90. minuttet. Utenom det har ikke noen lokale unggutter fått spilletid.

– Klubben må ha en spillerlogistikk som gjør slik at ikke alle kanaler er stengt. Det er viktig at de kan få muligheten, hvis de gjør det bra. Gjør du det bra, så får du ofte spilletid. Det er en sammenheng der. Det er noen jeg har sett som har et potensial, men jeg skulle ønske at det var flere der slik at konkurransen ble hardere og strikken tøyd, sier Karl Oskar Fjørtoft, som selv har jobbet i klubbens utviklingsavdeling.

Han er bekymret for utviklingen.

– Det er tøft å få spilletid, og det er i 1. divisjon. I Eliteserien blir det vanskeligere.

Det skal sies at i cupkampen mot Bergsøy i 1. runde, startet ungguttene Håvard Mork Breivik (18), Markus Karlsbakk (19) og Isak Määtä (17). I tillegg fikk Ola Ljoså (17) og Vetle Fiskerstrand (19) innhopp. Määtä spilte også åtte minutter som innbytter. Karlsbakk, Määtä og Fiskerstrand har signert proffkontrakter med AaFK det siste året.

Akkurat nå spiller de største talentene i AaFK «bare» i 3. divisjon.

– Det blir et problem over tid. Men som Karl Oskar sier: dette er altså 1. divisjon. Er de gode nok til å være i nærheten av et landslag, eller er de bare de beste på Sunnmøre? Jeg kjenner ikke guttene like godt, siden det ikke er min hovedoppgave, men det handler om at en A-lagstrener satser på én eller to han virkelig har tro på, sier Magne Elde.

– Det er et paradoks at AaFK hadde tre spillere født i 1983 på en gang, som var Bjørn Helge Riise, Erlend Holm og Joakim Austnes. En slik trio har man ikke sett siden, påpeker Helge Skuseth.

Hør hele episoden her eller i din podkastspiller: