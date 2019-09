Gauseth skulle ønske at det var hendelsen i kampen mot Molde som ble diskutert i etterkant, ikke han som person.

Flere sperret muligens opp øynene under pauseintervjuet med Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth under søndagens oppgjør mellom Mjøndalen og Molde. Rett før pause traff ballen armen til Vegard Forren, men dommeren sto i en slik posisjon at han ikke fikk med seg handsen.