Valon Berisha (26): Oppvokst i Egersund. Spiller nå for Lazio. Har 53 aldersbestemte landskamper for Norge, og 20 A-landskamper. 18 landskamper for Kosovo.

Elba Rashani (26): Oppvokst i Kragerø. Spiller nå for Odd. Har 32 aldersbestemte landskamper for Norge. 9 landskamper for Kosovo.

Bersant Celina (23): Oppvokst i Drammen. Spiller nå for Swansea. Har 16 aldersbestemte landskamper for Norge. 18 landskamper for Kosovo.

Herolind Shala (27): Oppvokst i Skien. Spiller nå for Vålerenga. Har 3 aldersbestemte landskamper for Norge. 16 landskamper for Kosovo.