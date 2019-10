– Dette er som en cupfinale for oss. Vi mener at denne opplevelsen er så stor at alle som har virket inn på denne prestasjonen naturligvis skal være til stede. Derfor reiser hele troppen og alle ansatte nedover, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

Onsdag kveld på Viking stadion avgjøres det om Ranheim spiller på Ullevaal 8. desember.