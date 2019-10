Feide Molde av banen med ti mann: – For et svar på tiltale!

ROSENBORG - MOLDE 3–1:

Seier over Molde.

Det er en setning som smaker bedre enn et godt biffmåltid i Trøndelag. Spesielt da laget lå under og spilte halve kampen med ti mann. Ikke minst skrek den sørgelige Rosenborg-sesongen 2019 etter et høydepunkt. Etter sommerens kvalikeventyr i Europa har det vært ekstremt lite å juble for på Lerkendal.

Laget som ble rundspilt etter alle kunstens regler og tapte 3-0 og lå sist på tabellen etter forrige møte med Molde.

I sentrum av søndagens revansje var David Akintola og Even Hovland. To spillere som måtte tåle kritikk etter torsdagens 0–1-tap mot Sporting i Lisboa. Akintola var for het i toppen da han brant to store sjanser på José Alvalade, mens Hovland reagerte sent og styrte ballen inn i eget nett midtveis i andre omgang.

Mot erkerival Molde var Hovland iskald da han stoppet en farlig overgang, før Akintola ti sekunder senere hysjet på Molde-fansen etter å ha satt en iskald avslutning forbi serieledernes sisteskanse. Så kjempet Hovland inn ledermålet, før Akintola etter pause hadde et godt forarbeid da innbytter Bjørn Maars Johnsen punkterte en dramatisk kamp på Lerkendal.

For som vanlig ble det ikke kjedelig da Molde kom til Lerkendal.

Fortjent Molde-scoring

Etter 12 minutter så det ut til at den mørke RBK-høsten skulle bli enda mørkere. Leke James brukte alle sine 80 kilo og satte nådeløst fart da han så altfor enkelt passerte Vegar Eggen Hedenstad og pløyet seg ned til dødlinja. Inne i feltet ble Birger Meling for opptatt av ballen, som nådde Ohi på bakre stolpe. Molde var foran og et fullsatt bortefelt kunne juble.

Klasseforskjellen i intensiteten var tydelig, men så våknet Rosenborg. Hedenstad, Anders Trondsen og Meling rullet opp og Samuel Adegbenro presenterte seg med en farlig avslutning.

Så fikk Mike Jensen mystisk mye plass og rom til å rettvende seg i Moldes mellomrom. Enkelt dro han av Etzaz Hussain og viste frem slegga. Andreas Lindes retur headet Alexander Søderlund i tverrligger, via hanskene til Linde. Rosenborg var med igjen.

Parkerte Forren

Og ti minutter før pause skulle det lykkes for fult. Even Hovland kastet seg ned og stoppet en farlig stikker mot Ohi og fikk ballen opp mot Jensen. Igjen fikk RBK-kapteinen vende opp, denne gangen dypere i banen, før han satte fart med en kjapp stikker. Søderlund flikket flott videre til Akintola, som parkerte Vegard Forren med fem meter med ett touch. Akintola, som var brennhet i toppen da han brant alt i Lisboa på torsdag, var iskald i hodet og plasserte enkelt inn utlikningen bak Linde.

Lerkendal våknet og fem minutter senere jublet stadion da en annen utskjelt spiller fra Sporting-kampen scoret. Hovland styrte ballen i eget nett på José Alvalade, men på Lerkendal var han klinisk i rett mål etter godt forarbeid av makkerne Tore Reginiussen og Birger Meling. Reginiussen headet ned til Hovland, som med Gabirelsen i ryggen kastet seg ned og kjempet inn ledelsen.

Rosenborg så ustoppelige ut. Tenningen var på topp. Men så tok nettopp tenningen overhånd.

Utvist før pause

Søderlund hadde vært enorm det siste kvarteret, men hadde gult kort i Tom Harald Hagens bok etter en håpløs takling på Moldes halvdel. Likevel kastet han seg inn så altfor sent og tok høyreankelen til Fredrik Aursnes. Rosenborg-spissen protesterte ikke og var mest opptatt av hvordan det gikk med Molde-angriperen. Ikke engang Kjernen pep på avgjørelsen mens Søderlund gikk av banen og erget seg.

– Det er hodemist av Søderlund. Hva er det han gjør? Med gult kort dundrer han inn på den måten. Den taklinga er nesten rødt kort alene, fastslo Eurosports ekspertkommentator Tor Ole Skullerud.

Molde førte store deler av andre omgang og innbytter Tobias Christensen satte fart og passerte Hedenstad. Inne i boksen blåste Hussain ballen over.

– Svar på tiltale

Like senere var en ny innbytter på ferde, da Maars Johnsen skjøt like utenfor på bakre stolpe.

Samme mann skulle derimot punktere kampen åtte minutter før slutt. Etter godt forarbeid av Akintola fyrte Jensen av. På returen luktet den AZ Alkmaar-utlånte spissen og satte fyr på 14.000-tilskuere på Lerkendal.

– Du verden som Rosenborg har gitt svar på tiltale, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Rosenborg har fortsatt et lite håp om Europa. Og ikke minst et lite håp om å se noen andre enn Molde feire seriegull om én måned.