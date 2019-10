Lørdagens storkamp hjemme mot Kristiansund er et av høydepunktene i årets sesong. MFK-ledelsen tror det blir nok folk på tribunene til at stemninga blir slik den skal være i et lokalderby.

– Torsdag ettermiddag er det solgt 7600 billetter og sesongkort. Vi vet at det kommer på en del de siste dagene, og jeg vil anta at vi kommer over til å passere 9000 billetter i løpet av lørdagen, sier billettsjef Lars Outzen i Molde Fotball.