Bryne gikk på sitt første tap i dramatisk kamp

Bryne ledet, fikk rødt kort og møtte et hjemmelag med en forrykende andre omgang. Dermed mistet Bryne tabelledelsen til Vard Haugesund.

Vard Haugesund - Bryne 3–1:

– Vi gjør et ærlig forsøk på å vinne denne kampen, men det ble virkelig vanskelig når vi måtte spille en hel omgang med en spiller mindre enn motstanderen, sier assistenttrener Even Sel like etter kampslutt.