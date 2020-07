Eliteserien direkte: Kan Brann bli første lag som slår Glimt?

Ifølge Bergensavisens utsendte mann er det bare Viking (1973), Lillestrøm (1977) Molde (1995) og Rosenborg (2003) som har klart å vinne sesongens seks første kamper i Eliteserien siden alle begynte å møte alle på øverste serienivå i 1961/62. Sistnevnte lag klarte attpåtil syv seirer på rad, så Bodø/Glimt tangerer ikke rekorden med seier her i dag. Da Glimt vant fire kamper på rad satte de samtidig klubbrekord. Den er forbedret allerede, og kan forbedret igjen her i dag.

