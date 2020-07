Eliteserien direkte: Rosenborg herjet på bortebane

En jevnspilt første omgang, men i andre omgang var Rosenborg det klart beste målet. Noe heldig scoret Gustav Valsvik det første målet, og etter det hadde Rosenborg full kontroll. Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen kom seg også på scoringlista og sikret dermed at Rosenborg vant 3-0 på Nadderud.

Islamovic høyest når ballen slås tilbake igjen. Headingen går over mål.

Zachariassen kommer til avslutning på enda et Rosenborg-hjørnespark. Får ikke styrt den skikkelig mot mål, og den går flere meter utenfor.

Reginiussen header den inn i Hanche-Olsen, muligens armen. Ballen går etter hvert ut til et nytt hjørnespark.

Islamovic jager en lang ball og Solheim må klarere til et hjørnespark.

Mål for Rosenborg!

Rosenborg fyller opp inne i 5-meteren, og Sandberg kommer dermed ikke skikkelig ut. Ender opp med at han bokser ballen inn i bakhodet til Valsvik og i mål.

Mål for Rosenborg!

Heades først ut av Øveraas Olsen. Lundemo header den inn igjen, og der vinner Valsvik duellen seks-syv meter fra mål. Ballen triller like utenfor.

Trondsen kommer fint fremover og skaffer et hjørnespark.

Solheim slår en fin ball opp på Edvardsen, som prøver å heade tilbake til Normann Hansen. Dessverre for Stabæk bommer spissen mer eller mindre på ballen.

Stabæk presser høyt og får betalt i form av et innkast høyt i banen.

Lumanza bryter fint, men blir igjen for upresis når han forsøker å finne Edvardsen i bakrom umiddelbart. Presisjonsnivået til hjemmelaget må opp om de skal utnytte disse mulighetene.

Rosenborg har kontroll på spillet nå. Stabæk har fått noen kontringsmulighet, men har vært for upresise.

Valsvik rager høyest, men headingen går høyt over.

Rosenborg fyller veldig bra opp. Ceide bommer med den første headingen. Baller går videre til Åsen, som får et godt treff. Sandberg redder greit, og ballen går via en Stabæk-forsvarer og ut til hjørnespark.

Øveraas kjemper nede ved cornerflagget og skaffer Stabæk et nytt hjørnespark.

Vogt finner Gall fint i mellomrommet. Han prøver å avansere, men ballen blir taklet ut til et hjørnespark.

For sent inne på Gall.

