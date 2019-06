REIMS: Emilie Haavi (26) må forberede seg på nesten ett år på sidelinjen etter at korsbåndet røk. Antallet lignende tilfeller i kvinnefotballen bekymrer.

De norske VM-håpene har all grunn til å nyte tilværelsen. I Reims har sommeren for alvor festet taket. Med seier over Sør-Korea mandag vil gruppespillet være unnagjort på en solid måte. Det er bare å glede seg til fortsettelsen.