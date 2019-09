Ikke rart han smiler: Helland tilbake i startelleveren

10. august. Tromsø. På Lerkendal.

Det er sist Pål André Helland startet en kamp for RBK.

Etter en vår inne på laget har det vært en trøblete sommer for 29-åringen, som både har sittet i fryseboksen og slitt med småskader.

De siste tre månedene har han kun startet to kamper, men i storkampen mot Brann er Helland tilbake i elleveren - i 90 minutter som handler om én eneste ting:

Tre poeng for å holde liv i drømmen om seriegull.

Jensen tilbake

Det betyr at Bjørn Maars Johnsen starter på benken - og at Alexander Søderlund trekkes inn som spiss i oppgjøret mot bergenserne.

Videre har det vært kjent en stund at Tore Reginiussen ikke rekker kampen.

Han trøbler med en skulder. Det betyr at Gustav Valsvik er å finne i midtforsvaret sammen med Even Hovland - slik det var også i Mjøndalen for seks dager siden.

Mike Jensen er tilbake fra karantene, mens David Akintola soner sin siste av tre kamper.

Her er laget

Slik starter RBK: Andre Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen - Pål André Helland, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø - Emil Konradsen Ceide, Erik Botheim, Edvard Tagseth, Gjermund Åse, Bjørn Maars Johnsen og Anders Konradsen.