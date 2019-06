Nå skal Molde-angriperen spille sin første kamp på to år

Det kom som en overraskelse på Fotball-Norge da Mathis Bolly dukket opp på Molde-trening på treningsleir i spanske Campoamor i januar. Rett før han skulle debutere på neste leir i Marbella i februar, pådro han seg en liten skade. Siden har han trent alternativt og stadig blitt satt tilbake.

– Det er forskjellige småting som har plaget ham de siste månedene, men nå er han omsider klar. Mathis spiller etter all sannsynlighet for Molde 2 mot Spjelkavik mandag, bekrefter trener Erling Moe. Han vil ikke anslå når den raske angriperen kan bli aktuell for troppen i eliteserien.