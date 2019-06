Grunnen til det er at det internasjonale fotballforbundet FIFA - for første gang i historien - kompenserer klubbene til spillerne som deltar i fotball-VM. For hver enkelt spiller i VM er det en pott på 100.000 kroner, der 50.000 kroner går til klubben som eier spilleren.

Det resterende beløpet på 50.000 kroner fordeles på klubbene spilleren har spilt for i alderen 12 til 22 år.