NICE: Spillerne har slappet av i solen på rivieraen, de har kost seg med gode franske råvarer på tallerkenen og de har trent. Alle forberedelser er gjort for at det norske landslaget skal være best mulig forberedt til åttedelsfinalen mot Australia i Nice lørdag kveld. Der er det vinn eller forsvinn med tanke på fremtiden i VM.

– Den situasjonen vi er i nå, trigger meg absolutt, sier Vilde Bøe Risa.