Solskjær ansatte tidligere Molde-kollega

Hartis ble med Ole Gunnar Solskjær fra Manchester United til Molde i 2011, og fulgte også nordmannen til Cardiff i 2014. Sammen med resten av trenerteamet forlot han den walisiske klubben i september.

Nå er 51-åringen igjen gjenforent med Solskjær på Old Trafford. Det bekrefter United på sine nettsider.

Hartis ledet keeperarbeidet i Uniteds fotballakademi fra 2000 til 2010. I 2007/08-sesongen jobbet han i tillegg også med a-laget.

Den siste tiden har 51-åringen vært ansatt i Englands Fotballforbund (FA). Der har han jobbet med utvikling av talentfulle keepere.

– Jeg er begeistret over å ha fått muligheten til å returnere til Manchester United, en klubb jeg kjenner meget godt. Jeg har et fantastisk forhold til Ole, og jeg forstår fullt og helt hans filosofi, sier Hartis.

– Richard er en fantastisk keepertrener og har en lang merittliste vedrørende å utvikle keepere for mesterlag. Bredden blant keeperne i Manchester United er eksepsjonell, og jeg vet at Richard kan bidra til at de løfter seg til det neste nivået, sier Ole Gunnar Solskjær i kommentar.

Kristiansunderen er nå gjenforent med sentrale deler av trenerapparatet han hadde med seg i Molde. Mark Dempsey ble tidligere ansatt i Uniteds trenerteam.

