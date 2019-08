Arsenal hentet ny spiller – satte ny overgangsrekord

Arsenal bekreftet overgangen torsdag. 24-åringen var fantastisk i den franske toppdivisjonen forrige sesong. Han scoret 22 ligamål for Lille. Bare Kylian Mbappé hos Paris Saint-Germain scoret flere. I tillegg noterte Pépé seg for elleve målgivende pasninger.

Arsenal bekrefter selv at det er deres dyreste signering noensinne. Kantspilleren fra Elfenbenskysten vil få draktnummer 19.

– Å kjøpe en klasseving har vært et av våre hovedmål i dette overgangsvinduet og jeg er veldig glad for at han kommer til Arsenal. Han vil gi oss fart, kraft og kreativitet, sier Arsenal-manager Unai Emery på klubbens nettsted.

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



Sky Sports skriver at overgangen vil koste den engelske storklubben 72 millioner pund. Det tilsvarer cirka 770 millioner kroner.

Tidligere i sommer har klubben hentet Real Madrid-spiller Dani Ceballos på lån, samt 18 år gamle Gabriel Martinelli. De har også hentet stoppertalentet William Saliba, men han ankommer London første neste sommer. I tillegg kobles de til Celtic-backen Kieran Tierney.