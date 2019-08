Lørdag var det duket for et vaskeekte bunnooppgjør mellom 4. divisjonslagene Ishavsbyen og Lyngen/Karnes, men det ble en blytung affære for Ishavsbyen.

Lyngen/Karnes, som nylig har hentet hjem de lokale heltene Steffen Dreyer og Øyvind Garfjell, knuste Tromsø-laget 13-0. Garfjell og Dreyer scoret henholdsvis fem og fire mål hver i kampen, og fikk en perfekt start i deres comeback.