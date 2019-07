– Vi har fått et godt utgangspunkt for en bra høst. 19 poeng på 14 kamper gir et godt snitt. Men vi må være ydmyke nok til å si at vi har en veldig tøff start på høstsesongen, sier trener Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

I går kveld samlet han spillerne sine til den første fellestreningen etter en liten ferie. Glem stekende sol, Gladmatfestivalen og annen moro som hører sommeren til. Viking har en jobb å gjøre.