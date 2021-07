Italia-helt med England-stikk: – Beklager til dem

LONDON (VG) (England – Italia 1–1, 2–3 etter straffer) 55 år med smerte and counting.

11. juli 2021 23:54 Sist oppdatert 13 minutter siden

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Akkurat som i 1996, under EM på hjemmebane, røk England ut på straffer.

Og akkurat som for 25 år siden, kan Gareth Southgate ta på seg en del av skylden.

Den gangen fordi han som spiller bommet på det avgjørende straffesparket. Denne gangen fordi han gamblet like før full tid ved å bytte inn Marcus Rashford og Jadon Sancho kun for å ta straffer.

Begge bommet. Det samme gjorde Bukayo Saka, og da nyttet det ikke at Jordan Pickford reddet to italienske straffer.

Italia er europamestere i fotball for første gang på 53 år, etter at deres purunge keeperveteran Gianluigi Donnarumma leverte den avgjørende redningen foran en vegg med engelske supportere.

– Jeg er heldig fordi jeg har spilt med Gianluigi Buffon. Nå har jeg spilt med Gianluigi Donnarumma og det er det samme, sier Italia-stopper Giorgio Chiellini til ITV.

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Riccardo De Luca / AP

«It’s coming to Rome», skrek Italia-stopper Leonardo Bonucci i kamera etter at triumfen var sikret på fremmed gress – et stikk mot den berømte engelske frasen «it’s coming home».

– Du skrek «it's coming to Rome» inn i et kamera etter kampslutt. Har dere brukt det engelske «it's coming home»-uttrykket som motivasjon før finalen?

– Absolutt, ja! Vi hørte det dag inn, dag ut. Helt siden onsdag kveld har vi fått høre at fotballen skulle komme hjem til London. Beklager til dem, men pokalen skal ta en fin flytur til Roma slik at italienere over hele verden kan nyte dette. Dette er til dem. Vi har sagt siden dag én at vi hadde troen på dette. Det er rett og rimelig at italienere feirer over hele verden, sier Bonucci til VG, mens han koser seg med øl og Coca-Cola på pressekonferansen etter kamp.

– Vi har ventet på dette øyeblikket siden 2012. Vi har jaktet på det. Det viser styrken i å tro at man kan utrette noe. Vi ønsker å vise unge spillere hva det vil si å være profesjonelle og disiplinerte på det øverste nivået. Pokalen kommer hjem med oss til Roma, sier midtstopperen.

«It’s coming Rome», sang også Italia-fansen på Wembley lenge etter at resten av stadionet var tomt. Budskapet prydet også et av de tilreisende tilskuernes bannere.

– Vi innser ikke engang det vi har klart å oppnå. Det italienske folket fortjener virkelig dette etter en vanskelig periode, sier Italia-sjef Roberto Mancini.

– Det er en drøm som blir virkelig. Det er ikke til å tro. Vi følte litt magi da vi startet på dette eventyret. Vi er så glade, sier Chiellini.

Det var nettopp Bonucci som blåste nytt liv i det italienske håpet etter en svak åpning på kampen. Han kriget inn 1–1-målet i det 67. minutt etter at England hadde ledet helt siden Luke Shaws rekordtidlige EM-finalemål etter to minutter.

Southgates menn åpnet best og slo luften ut av de blåkledde gjestene, men etter hvert ble engelskmennene for forsiktige og slapp Italia inn i kampen igjen.

– Spillerne ga alt de kunne, ikke bare i dag, men gjennom hele turneringen. De burde holde hodene sine høyt. De er et lag som har gitt landet noen utrolige kvelder. Men i kveld er det vanskelig å beskrive hvor knust vi er. Dere kan forestille dere hvordan garderoben er. Spillerne ga alt og jeg er veldig stolt av dem, sier Southgate på pressekonferansen etter kampen.

Statistikken etter full tid og ekstraomganger vitner om italiensk dominans: 62 prosent ballbesittelse og 13 avslutninger mot Englands fire.

De gjorde det også med en god dose italiensk kynisme: Kaptein Giorgio Chiellini tok tak i unge Sakas krage da han var på vei alene mot keeper, og tok gladelig imot det gule kortet fra dommer Björn Kuipers.

Etter kampslutt samlet Southgate spillerne sine i ring og holdt en lang tale for dem, avsluttet med applaus, mens Italia – inkludert akillesskadde Leonardo Spinazzola – poserte på jubelbilder til lyden av 1990-slageren «Un’estate italiana».