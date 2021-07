For noen dager siden tapte de 0–8 i andre divisjon. Styrelederen tror på Eliteserien innen seks år.

Det er fremdeles mange dugnadstimer igjen for Tommy Knarviks klubb.

Trener Tommy Knarvik sier Øygarden FK er et langsiktig prosjekt. – Vi er en ny klubb som skal bygge miljø, kultur og en ny identitet. Foto: Hedvig Idås

Nå nettopp

Det er en times tid til kampstart, og styreleder Marianne Bjorøy bærer på to grå vaskebøtter fylt med vann og desinfeksjonsmiddel. Hver gang fotballene kommer ut av spill, må de dynkes i bøttene før de igjen kan brukes.

Videre går Bjorøy, iført neongul refleksvest, bort til inngangen for å hjelpe til med billettkontroll.

Øygarden FK er en satsing på toppfotball, men like fullt en dugnadsklubb. Lønn for strevet er eliteserieplass, håper den bøttebærende styrelederen.

– Kanskje fem-seks år frem i tid, svarer Bjorøy på spørsmål om når det er realistisk.

– Da må du ha gode spillere, et godt trenerapparat og økonomi til å matche de andre eliteserielagene, legger hun til.

Styreleder Marianne Bjorøy er en av flere som legger ned dugnadstimer for å skape en toppklubb på Ågotnes. Foto: Johannes Steen

Turbulent start

Det er fortsatt et stykke igjen.

Trenerbytter, nedrykk, millionunderskudd og sviktende publikum er noen stikkord for 17 måneder med klubbhistorie. Mesteparten av den nåværende spillertroppen ble sydd sammen før sesongen.

Klubben ble stiftet 1. januar 2020 med et mål om å samle fotballen vest for Sotrabrua til én toppklubb. De syv samarbeidsklubbene skulle bestå som breddelag, men flaggskipet fikk navnet Øygarden FK.

Veien har vært, og er fortsatt, turbulent. Øygarden tok over Nest-Sotras plass på nivå to, men rykket ned i sin første sesong. Mons Ivar Mjelde begynte og sluttet som trener. Sportssjefen trakk seg. Problemene hopet seg opp i løpet av det første året.

– Da ble det overhodet ikke som vi hadde tenkt. Alt var nytt, og det første vi måtte gjøre var å permittere spillere, sier Bjorøy.

Lagleder Terje Omdahl tar seg av draktvask før kamp. – Det blir fullstendig kaos her når jeg er borte. Foto: Hedvig Idås

Foreløpig er økonomien noe klubben har kontroll på, men ikke mer enn det. Hun sier de merker ettervirkninger av koronaåret 2020. Budsjettet er stramt og kuttet ned på et minimumsnivå, forteller hun.

Øygarden er, i likhet med Brann, i kamp mot Lotteritilsynet om penger fra en av krisepakkene til idretten. 600.000 kroner er krevet tilbake, da tilsynet mener klubben førte opp urealistiske publikumsinntekter. Øygarden har klaget saken inn til Kulturdepartementet.

Ga og fikk juling på fire dager

Ved stiftelsen var kanskje den største elefanten i rommet at øyrikets største klubb, Sotra SK, ikke ville være med.

7. juli slo de naboen 4–0 i lokaloppgjøret på Ågotnes. Det var første gang Øygarden FK møtte elefanten til kamp.

Trener Tommy Knarvik la på ingen måte skjul på at det var en ekstra deilig kamp å vinne.

Han mente også at vi bare så konturene av hva den ferske spilletroppen hans kan bli i stand til.

– Dette laget kommer til å bli bedre. Vi har unge spillere som vi føler vi kan skvise enda mer ut av, sa han etter kampslutt.

Tommy Knarvik snakker om taktikk i forkant av oppgjøret mot Flekkeroy IL. Foto: Hedvig Idås

Knarvik vet det er tøft, men det er opprykk som er målet, og gjerne allerede denne sesongen.

På veien opp dit er det kanskje spesielt ett kjennetegn laget hans mangler: Stabilitet.

For fire dager etter seieren mot Sotra, tapte de 0–8 mot Levanger.

Mener de er forferdelig langt unna

– Da har de sponsoravtaler eller planer som ingen andre kjenner til.

Det er responsen til Jørgen Tjærnås når han får høre styrelederens eliteserieambisjoner.

Tjærnås er breddefotballekspert for NordicBet, og få kjenner 2. divisjon bedre. Øygarden har startet sesongen slik han trodde: Ujevne prestasjoner, med høye topper og dype daler.

– Som et helt nytt lag med så mange unge spillere, er det ikke annet å forvente, mener han.

7. juli ble Sotra SK slått 4–0, en klubb Øygarden ønsket å ha med på prosjektet sitt. Foto: Hedvig Idås

Tjærnås mener det er for tidlig å konkludere hvordan prosjektet har gått, men stusser spesielt på én ting:

– Prosjektet heter Øygarden, men så er ikke kommunens største klubb med. Det er kanskje første tegn på at dette ikke er bærekraftig på lang sikt.

Pr. nå ser han på Åsane som den åpenbare nummer to-klubben i regionen. Videre peker han på andre ambisiøse klubber som sikter på samme nåløye, som Fredrikstad, Sogndal og HamKam.

– Da er du oppe i klubber med 10–15 ganger budsjettet til Øygarden. Eliteserien om 5–6 år høres ut som en fin ting å si, men de er forferdelig langt unna å klare det, slik virkeligheten er nå.

Bygger klubb fra bunnen av

Klubben skal bygges nedenfra og opp, sier Bjorøy. Sakte, men sikkert, skal de skape engasjement blant strilene og bygge en bærekraftig klubbøkonomi.

Et opprykk nå hadde hjulpet på eliteserieambisjonene, innrømmer hun. Det er mye mer penger å hente i 1. divisjon.

– Men rykker vi ikke opp denne sesongen, så skal nok planene kunne opprettholdes likevel, sier Bjorøy.

Foto: Hedvig Idås

Knarvik ler først når han blir spurt om styrelederens ambisjoner, men svarer i fullt alvor:

– Jeg elsker at hun er offensiv. Om vi kommer opp ett hakk, er det lite som skiller en fra kvalifisering til Eliteserien. Man kan bli som for eksempel Ranheim. Du rykker litt opp og ned, men målet er å bli et stabilt lag innenfor norsk toppfotball.