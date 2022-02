Botheim våknet opp til krig på grensen: – Sikkerheten vår er god

Eks-Glimt-helt Erik Botheim (22) signerte for Krasnodar i desember og befinner seg for øyeblikket i Russland, der ligaen etter planen starter opp igjen etter vinterpausen denne helgen.

Erik Botheim dro fra Bodø/Glimt til russiske Krasnodar før jul. Her fra treningskamp mot Malmö på Marbella i midten av februar.

25. feb. 2022 08:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er rart å se på nyhetene at det er slike tilstander ikke så langt unna her, sa Erik Botheim til VG torsdag, noen timer før hans gamle klubb slo Celtic ut av Europa Conference League.

– Man blir litt urolig når det skjer slike ting i Europa. Men jeg føler meg trygg og lever som vanlig. Jeg har det ikke verst av folket i Europa, påpeker 22-åringen.

Utenriksdepartementet anbefaler ikke reiser til Russland nærmere enn 250 kilometer unna den ukrainske grensen. Botheim befinner seg ytterligere 100 kilometer unna Ukraina, men ikke langt unna den annekterte Krim-halvøyen.

– Spillerne på laget prater om det, men sikkerheten vår er god og klubben tar vare på oss, sier Botheim, som forteller at Krasnodar overvåker situasjonen nøye.

Krasnodar skulle etter planen få besøk av Lokomotiv Moskva søndag. Tidligere Lillestrøm-spiller Magnus Knudsen (20) spiller i Rostov, nærmere den ukrainske grensen. De skulle i utgangspunktet ha hjemmekamp mot Krylja Sovjetov.

Den russiske Premier League har fredag meddelt at hjemmekampene til disse to klubbene er utsatt inntil videre. Årsaken er at flyplassene i disse byene er stengt inntil videre.

Knudsen sier til VG at klubben ikke tillater at han uttaler seg om situasjonen, men faren Jon Knudsen har snakket med Romerikes Blad.

– Vi er jo selvfølgelig bekymret og engstelige, men Magnus roer oss ned ved å si at det er veldig rolig i Rostov. Han leser norske medier og får med seg en del av det som skrives, men han opplever ikke situasjonen der han er som så dramatisk, sier mannen som fikk 20 kamper i Norges mål mellom 2008 og 2011.

I russiske medier har det blitt antydet at utenlandske spillerne vil forlate landet etter invasjonen. Erik Botheim forteller at han blir i Russland inntil eventuelt nye beskjeder blir gitt.

På andre siden av grensen, i Ukraina, fortviler en rekke brasilianske fotballstjerner fra klubbene Dynamo Kyiv og Sjakhtar Donetsk. De har samlet seg på et hotell i den ukrainske hovedstaden og ber om hjelp til å forlate landet.

Den brasilianske journalisten Arthur Quezeda har delt en video av spillerne på Twitter. Han har også mottatt et lydklipp fra Sjakhtar-spiller Junior Moraes.

– Vi er fortvilet! Jeg ber deg dele denne videoen, slik at den når regjeringen. Grensene og bankene er stengte, det er ikke drivstoff og det er mangel på mat. Vi står sammen og venter på en plan slik at vi kan forlate Ukraina, sier han, ifølge danske BT.

Den ukrainske ligaen har utsatt de kommende kampene.

Les også Klæbo ber FIS vise ryggrad: – Flytt verdenscupen fra Russland

En rekke ukrainske fotballspillere har markert sin motstand mot Russlands handlinger.

– Landet mitt tilhører ukrainere og ingen vil noen gang kunne ta det fra oss. Vi gir ikke opp! Ære til Ukraina, skriver Manchester City-stjernen Oleksandr Zintsjenko på Instagram.

Under onsdagens Champions League-kamp mellom Benfica og Ajax dro målscorer Roman Jaremtsjuk av seg drakten. Under hadde han en T-skjorte med det ukrainske riksvåpenet.

– Jeg ønsket å støtte landet mitt, sa han ifølge AFP etter kampen.

Russiske idrettsstjerner, som fotballspilleren Fjodor Smolov, kunstløperen Jevgenija Medvedeva og sjakkspilleren Jan Nepomnjasjtsjij, har alle gått ut mot eget lands krigshandlinger.