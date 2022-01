Lillestrøm la inn millionbud på Rasmussen. Brann sa kontant nei.

Mathias Rasmussen har tiltrukket seg interesse fra en klubb i divisjonen over.

Mathias Rasmussen har spilt 37 kamper og scoret tre mål for Brann.

28. jan. 2022 19:23 Sist oppdatert 9 minutter siden

Brann har rykket ned, og flere av de beste spillerne er med det automatisk blitt aktuelle for bedre klubber. Petter Strand er solgt til Vålerenga. Robert Taylor er i ferd med å bli klar for Inter Miami. Og nå er det Mathias Rasmussen som er aktuell for en overgang.

Lillestrøm har lagt inn et bud. Det skal ha vært på om lag 2,5 millioner kroner, får BT opplyst.