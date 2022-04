ESPN: Manchester United går for Ten Hag

Ifølge amerikanske ESPN vil Erik ten Hag (52) ta over som ny Manchester United-manager.

NÆRMER SEG MANCHESTER UNITED: Mye tyder på at Erik ten Hag vil forlate Ajax etter sesongen.

6. apr. 2022 19:11 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld skriver ESPN at Manchester United skal være svært nær å signere Erik ten Hag som lagets nye manager. De skriver at klubben skal ha bestemt seg for å gå for Ten Hag, og at Ten Hag samtidig skal være klar for å forlate Ajax.

Ten Hag har vært trener for Ajax siden 2017, og har vunnet den nederlandske ligaen to ganger med klubben.

Mark Ogden er blant journalistene som har skrevet ESPN-saken. Ogden er kjent som en av journalistene som følger storklubben tettest.

Også The Telegraph og Daily Mail melder at Manchester United skal være svært nær en avtale med Ten Hag.

Manchester United har jaktet en ny manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som manager i 21. november.

FIKK SPARKEN: Ole Gunnar Solskjær.

Ralf Rangnick ble 29. november ansatt som manager ut sesongen, mens jakten etter en permanent løsning fortsatte. Ten Hag har i lang tid vært nevnt som en aktuell kandidat for jobben, sammen med blant andre Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui og Luis Enrique.

ESPN skriver at det først og fremst skal ha vært Pochettino og Ten Hag det har stått mellom den siste tiden. De skriver videre at det vil koste snaut 20 millioner norske kroner å kjøpe Ten Hag ut av kontrakten med Ajax.

Nederlenderen skrev i fjor vår under en kontrakt som gikk ut 2022/23-sesongen.

Ifølge ESPN skal Manchester Uniteds administrerende direktør, Richard Arnold, og styreleder Joel Glazer – som sammen med resten av Glazer-familien eier majoriteten av klubben – begge ha ment at Ten Hag var det beste valget.

Ten Hags landsmann, Louis van Gaal, advarte i forrige uke om å følge i hans fotspor.

Van Gaal var selv manager i Manchester United i to sesonger, fra 2014 til 2016.

– Manchester United er en kommersiell klubb, så det er et vanskelig valg for en trener. Det ville vært bedre om han gikk til en fotballklubb. Jeg kommer ikke til å rådgi ham, han får ringe meg selv. Men han må velge en fotballklubb og ikke en kommersiell klubb, sa Van Gaal på en pressekonferanse.