Branns femte seier på rad: – Stormakt

Serieleder Mjøndalen spilte hjemme. Martin Rønning Ovenstad gjorde 1–0 etter slett forsvarsspill av Ranheim midtveis i 1. omgang. Men «3055» opplevde et bombardement fra trønderne som endte med at Ruben Alte utlignet til 1–1 på et kjempeskudd. Like etterpå ga Marcus Mehnert Ranheim ledelsen etter grusomt forsvarsspill hos Mjøndalen.