Zuta-tupp reddet Vålerenga mot HamKam: - Det er blytungt

VALLE (VG) (Vålerenga – HamKam 1–1) Vålerenga overbeviste ikke foran det store publikumet på fotballens festdag.

16. mai 2022 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

14.357 tilskuere, solskinn, allsang, St. Hallvard-tifo og grønn bluss fra bortehjørnet på 16. mai ga oppgjøret en perfekt ramme. Men Vålerenga klarte ikke levere festfotball mot de nyopprykkede hedmarkingene.

– Det er blytungt i dag. Vi klarer ikke å få ballen til å rulle og være effektive. Vi har mange sjanser, men klarer ikke score, sier en skuffet Ivan Näsberg til VG.

– Det ender 1-1, men det føles som vi taper. Med den rammen som er, og vi ikke vinner, så er det frustrerende, er Osame Sahraoui dom overfor VG.

Taofeek Ajidabe Ismaheel og Vidar Örn Kjartansson hadde sammen en dobbeltsjanse til å gi Vålerenga en drømmeåpning, men det sto Nicholas Hagen i veien for. Ellers slet blåtrøyene mot HamKams kompakte forsvar før pause.

Og mot slutten av omgangen ble også HamKam farlige fremover. Vegard Kongsro og Fredrik Sjølstad var begge nære, mens bare stolpen var i veien for Oliver Sørensen.

SJELDEN MÅLSCORER: Leonard Zuta gjorde så Vålerenga ikke tapte med sitt andre mål for klubben.

Ti minutter etter hvilen kunne ingenting redde Vålerenga. Jonas Enkerud headet Kongsros corner strøkent i mål, og jublet som gal sammen med de hvite og grønne.

Kvarteret før slutt sørget Leonard Zuta for 1–1 med en tupp, som Hagen vil irritere seg over at han ikke reddet. Vertene presset på mot slutten og hadde et par sjanser, men noe avgjørelse kom aldri.

– Det er en rask «tåfis» som vi sier på svensk. Jeg prøvde bare å avslutte så fort som mulig, sier Zuta til rettighetshaveren.

Overfor VG er Zuta klar på at det alltid smaker godt å score, men:

– Det er synd at vi ikke kan vinne når så mange kommer. Vi skaper nok til å vinne.

Etter slutt var det stående applaus og lett jubel i bortesvingen. Mens hjemmefansen gikk stille hjemme.

– Vi er greit fornøyde med det. Hadde vi fått ett poeng før matchen, hadde vi tatt det. Samtidig hadde vi de på gaffelen ved 1-0 der, vi spiller god fotball og de henger i tauene, sier HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis til VG.

Vålerenga har med det 10 poeng på de første syv rundene. HamKam står med 7 poeng på seks kamper.

– Vi har vel fått betalt som fortjent, sier Vålerenga-trener Fagermo til VG på spørsmål om utbytte de siste kampene.

