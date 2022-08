Guardiola mener Haaland mangler detaljene: – Et spørsmål om tid

Manchester City-sjef Pep Guardiola tror kamper, kamper og atter kamper vil gjøre at Erling Braut Haaland (21) finner de rommene han ble nektet mot Bournemouth.

FORNØYD MED SIN NYE SPISS: Pep Guardiola er fornøyd med Erling Braut Haaland etter overgangen fra Dortmund, men sammenligner rommene han fikk mot Bournemouth med en fengselscelle.

– Vi er fornøyde med Erling, men vi savner fortsatt de små detaljene – ikke bare med ham, men med alt. Det er et spørsmål om tid. Jeg har ingen tvil om at han kommer til å finne seg godt til rette, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola før søndagens kamp mot Newcastle United på St. James' Park klokken 17.30.

Suksesstreneren sier det handler om «kamper, kamper, kamper» for å finne kjemien med sine nye lagkamerater, og trekker frem at jærbuen har slitt med å spille hele kamper de siste fire-fem månedene på grunn av ulike skadeproblemer. Da han spilte sin første hele kamp i Premier League, scoret han to:

Guardiola får spørsmål om i hvilken grad nordmannens selvtillit kan forbedre kollektivet som helhet.

– Det er kjempelett å komme inn i denne garderoben. Hele klubben er topp organisert for å få spillere, familier og alle til å bli komfortable. De mer erfarne spillerne gjør at livet blir veldig lett, sier han.

Haaland har scoret to mål på tre tellende kamper for sin nye klubb, men mot Bournemouth ble han avspist med åtte ballberøringer – hvorav én ledet til målgivende pasning:

– Jeg tror Erling vet vi er her for å vinne kamper, men vi kan ikke nekte for at spissenes jobb er å score mål. Når vi vinner og de ikke scorer, tenker vi alltid at vi må evaluere det. Mot Bournemouth fikk han ingen plass, det er som du er i fengsel, det lille, lille rommet. Det er derfor han trenger tid for å finne disse rommene.

Guardiola mener spissens posisjon er den vanskeligste i spillet, siden det alltid er spillere nær dem.

– Erling og Julian (Alvarez) beveger seg veldig riktig, som Gabriel (Jesus) og Sergio (Agüero) gjorde. I fremtiden tror jeg ikke det blir et problem, men kanskje jeg tar feil, sier spanjolen.