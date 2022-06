Mener Norge har mye å lære av Sverige: – Et forbilde for oss

STOCKHOLM (VG) I samme periode som Norge har mislyktes elleve ganger på rad, har svenskene vært i samtlige EM-sluttspill og tre av seks VM-sluttspill siden 2000.

SER TIL SVERIGE: Landslagssjef Ståle Solbakken under lørdagens trening på Friends Arena. Til høyre står assistenttrener Brede Hangeland.

5. juni 2022 19:39 Sist oppdatert nå nettopp

Nå blåser det imidlertid en optimistisk vind i norsk fotball, og etter Norges sterke borteseier mot Serbia mener den tidligere landslagssjefen Lars Lagerbäck at nordmennene er små favoritter.

– Det er et godt taktisk utspill, ler Ståle Solbakken, før han legger til at «da har vi vel gjort noe riktig».

Den nåværende landslagssjefen mener at Norge har mye å lære av Sverige.

– Sverige har jo vært et forbilde for oss på mange måter, et naboland som kvalifiserer seg jevnlig til sluttspill. De har gjort det på sin måte og hatt en klar filosofi. De har hatt dyktige trenere og spillere med en soliditet og en disiplin, så vi håper at vi skal komme dit vi også.

Landslagskaptein Martin Ødegaard stiller seg bak sjefens tanker.

– Sverige har vært en slags storebror de siste årene. De har vært i mange mesterskap og fått til mer enn oss. Vi føler det er på tide å snu på det, og håper vi kan vise i morgen at vi har tatt steg, sier Ødegaard.

– Hvem er favoritter? spør en svensk journalist.

– Vanskelig å si. Sverige spiller hjemme og har kanskje vært bedre den siste tiden, men vi føler vi har noe på gang og jeg tror det blir en tett og jevn kamp. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å slå dere.

På lørdagens pressekonferanse dreide det meste seg selvsagt om Erling Braut Haaland, men også om rivaliseringen mellom de to nabolandene.

– Jeg er jo nesten oppvokst i Sverige og har holdt med Sverige i alle idrettene som dere var bedre enn oss i før, sånn som tennis og friidrett og alt som vi er bedre i nå, så nå skal vi jobbe hardt for å bli bedre enn dere i fotball også, ler Solbakken.

Mens Sveriges landslagssjef Janne Andersson har lagt merke til at Norge har tatt steg, kom landslagskaptein Emil Forsberg med et artig stikk i retning Norge da sjefen fikk spørsmål om hvilken idrettsnasjon som er størst.

– Det var gøy å spille EM i sommer, gliste Forsberg.

