Mjøndalen spøker videre med Brann i nedrykksstriden: – Bergen skjelver

De har plaget Brann gjennom årtier og kan sende dem til Obosligaen for andre gang på syv sesonger. Christian Gauseth (36) har aldri vært noen sprinter, men koser seg i kappløpet i bunnen av Eliteserien.

DE ER DEN EVIGE BRANN-FAREN: Christian Gauseth under et VG-intervju tidligere i høst.

22. nov. 2021 20:36 Sist oppdatert nå nettopp

Mjøndalens kaptein og profil tror Brann mistrives i langt større grad – ikke minst fordi bergensernes fotballnemesis nå ligger foran dem.

– Jeg tror det er veldig mange andre enn oss de kunne tenke seg å være «head-to-head» med. Vi er komfortable, mens Bergen skjelver. Vi kjenner det terrenget her. Vi vet hva det er. Det er ikke gitt at det går bra med oss, men vi har vist at vi greier å få det beste ut av det vi har, når det har stått på som mest, beskriver Christian Gauseth.

Hans tre eller fire (hvis kvalik) siste kamper av toppfotballspillerkarrieren blir som et speil av livet som Mjøndalen-spiller: Det handler om å sikre kontrakt i Eliteserien.

Det har Gauseth og hans brunkledde kamerater både lykkes og mislykkes i gjennom nedrykkskamp og opprykksjakt i årevis. Siden 2018-høsten har Mjøndalen riktignok et hattrick i å fikse det, og nå kan det skje for fjerde gang på rad.

Isåfall på Branns bekostning. Det vil føye seg inn i rekken av snart 30 år gamle resultater der Mjøndalen er Branns gikt.

– Mjøndalen er spøkelset Bergen og supporterne aldri blir kvitt. Når man trodde man var ferdig med snakket etter å ha møtt dem, dukker de opp igjen, konstaterer tidligere Brann-stjerne og nåværende Bergens Tidende-ekspert Erik Huseklepp.

Han rister på hodet av hvordan både Mjøndalen og Stabæk fikk sine scoringer i helgen, som sendte Brann ned på sisteplass. To forsvarstabber fra Strømsgodset hjalp Mjøndalen til seier i Buskerud-derbyet, mens Kristiansund-keeper Sean McDermott gikk fra være ligaens beste keeper til den verste i løpet av to uforståelige tabber mot Stabæk:

Huseklepp nekter å gi opp på Branns vegne, men tror det krever seier i den TV Norge-sendte hjemmekampen mot Molde søndag.

– Alt handler om å slå Molde. Da har de fair sjanse. Å slå Molde på hjemmebane er ikke så vanskelig som det kanskje høres ut. De har ikke vært gode på bortebane i år, og forrige bortekamp tapte de 0–6 mot Strømsgodset. Det er ikke Manchester City som kommer, og selv om Molde er bedre enn Brann, er det ikke noe sjokk om Brann vinner, mener Stadions tidligere driblekonge.

VGTVs fotballekspert Bernt Hulsker mener derimot at livet i Eliteserien er kjørt for Brann etter å ha sett på de tre gjenstående kampene:

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth følger riktignok ikke helt resonnementet til sin fylkesfrende Hulsker:

– Styrkeforholdet mot Brann er jeg usikker på. Nå er det snakk om enkeltkamper der alt kan skje og at det er gitt at Brann har så vanskelig kampprogram igjen, går jeg ikke med på, mener Gauseth.

Derimot er han trygg på at han har fasiten på hvorfor Mjøndalen – som så hjelpeløst fortapt ut på sisteplass tidligere i høst – har spilt på seg et nytt liv i nedrykksstriden:

– Vi er et lag som ligget nede i dritten lenge nå. Så har vi funnet form med riktige formasjoner og laguttak. Da gir vi oss selv gode premisser. Fasiten på hvordan Mjøndalen-laget bør se ut, ble gitt på høsten i fjor. Nå er vi tilbake på «rute 1» og ser ut som et fotballag, sier Gauseth.

Før Branns skjebnekamp mot Molde kommende helg – der avspark er etter at nedrykksrivalene har spilt, har Erik Huseklepp ett råd til Brann: Unngå at spillerne får kjennskap til de andre resultatene.

– Her må det være et sylstramt fokus på Molde-kampen. Uansett om det går bra eller dårlig for Brann i de kampene. Og skulle Brann slå Molde, kan det bety at Glimt vinner serien til helgen. Da kan Brann gi seg selv en bonus i å møte et «ferdigspilt» Glimt runden etter, påpeker Huseklepp.