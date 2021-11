Slaktes etter grusomme keepertabber: – Skammelig opptreden

(Stabæk – Kristiansund 3–0) Stabæk fikk god hjelp fra Kristiansund-keeper Sean McDermott (28) da de gikk forbi både Brann og Mjøndalen og opp på kvalifiseringsplass.

21. nov. 2021 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

For på stillingen 0–0 fyrte Markus Solbakken av fra utkanten av sekstenmeteren. Skuddet var ikke spesielt godt, og gikk rett på McDermott. Han klarte likevel ikke å holde den ute, og slapp ballen inn i målet.

Like etter doblet Fredrik Haugen ledelsen, før McDermott igjen skulle gi Stabæk en gave. Han spilte ballen rett til Oliver Edvardsen, som fra syv meter kunne trille ballen i det åpne målet.

– Jeg har sjeldent sett en verre keeperprestasjon i Eliteserien enn det McDermott har stilt opp med i dag. Ingenting annet enn skammelig opptreden av sisteskansen, sier fotballekspert Joacim Jonsson på Fotball Direkte-sendingen.

– Dette er faktisk så svakt at det ser ut som det gjøres med vilje. Det er klovneaktig dårlig, sier hans kollega Bengt Eriksen.

HARD KRITIKK: Joacim Jonsson var ikke nådig etter å ha sett McDermotts to tabber mot Stabæk.

– Vi har vanligvis den beste keeperen i Eliteserien. Sean har vært helt fantastisk helt siden vi rykket opp i 2017, men i dag er det klart at han ikke hadde dagen sin. Det er med på å avgjøre kampen, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Discovery+.

– Det er klart vi er heldig på noen av målene, men jeg synes det er en fullt fortjent seier, sier Haugen til Discovery+.

– Det er jo synd at mine feil får sånne konsekvenser, men vi står sammen om dette. Vi vinner som et lag, og vi taper som et lag, sier McDermott til lokalavisen Tidens Krav, og lover at han ikke lar seg knekke av en tabbe eller to.

Han ble ikke intervjuet av rettighetshaver Discovery etter kampen, men stilte så opp for pressen etter hvert.

– Det handler om at folk må å ha respekt for at vi må få lov å roe oss ned litt først. Det handlet ikke om at jeg ikke ville snakke om kampen, sier 28-åringen.

TABBEKVELD: Kristiansund-keeper Sean McDermott har hatt en god sesong, men mot Stabæk hadde han langt fra sin beste kamp.

Dermed endte det 3–0 til Stabæk, som med sin andre strake hjemmeseier for alvor holder liv i drømmen om eliteseriespill i 2022.

For samtidig som Stabæk tok tre viktige poeng, spilte Brann uavgjort mot Sandefjord. Med tre serierunder igjen har Stabæk 24 poeng, mens Mjøndalen og Brann under streken begge har 22 poeng.

– Det blir tett hele veien inn. Hvis vi presterer på vårt aller beste kan vi ta tre poeng i alle kampene. Vi må bare ta flere enn Mjøndalen og Brann, sier Kjønø.

– Det tenner oss at alle dømmer oss nord og ned før de siste kampene er spilt. Vi skal vise at vi har noe i denne divisjonen å gjøre, sier Haugen.

Fakta De siste tre rundene for lagene i bunn av Eliteserien Stabæk:

28. november: Tromsø (b)

5. desember: Rosenborg (h)

12. desember: Odd (b) Mjøndalen:

28. november: Sarpsborg 08 (h)

5. desember: Vålerenga (b)

12. desember: Bodø/Glimt (h) Brann:

28. november: Molde (h)

5. desember: Bodø/Glimt (b)

12. desember: Sarpsborg 08 (h) Vis mer

TENT: Fredrik Haugen er klar for å kjempe om eliteserieplassen i de tre resterende kampene.

Opp til Odd og Sandefjord på sikker plass er det seks poeng for Stabæk.

Fitim Azemi burde gitt Stabæk ledelsen allerede før fem minutter var spilt. Kristiansund-keeper Sean McDermott ga en livsfarlig retur etter et langskudd fra Fredrik Haugen, og ballen falt perfekt ned til Azemi. Stabæk-spissen klarte likevel ikke å sette ballen i mål, og sendte den i stedet rett på McDermott.

– Ja, herregud. At jeg ikke satt den, sa Azemi til Discovery+ i pausen på spørsmål om han burde scoret.

– Jeg ble litt satt ut av at jeg fikk gå på den helt alene, men det er selvfølgelig for dårlig. Den burde bare blitt satt nede i hjørnet.

FORTVILTE: Fitim Azemi etter sin forspilte mulighet.

Drøye ti minutter senere fikk også Oliver Edvartsen en god mulighet til å score for hjemmelaget. Sturla Ottesen la ballen lavt inn i boksen, men Edvartsen klarte ikke å sette ballen mellom stengene.

Resten av den første omgangen ble en seig affære uten de store mulighetene, men i andre omgang eksploderte det fra start.

Solbakken startet festen med sitt aller første eliteseriemål, før Haugen doblet ledelsen. Begge målene kom før det var spilt åtte minutter av andreomgang.

– Jeg tror ikke det er det hardeste skuddet jeg har hatt. Er litt heldig som får den der. Veldig deilig å få den første scoringen, sier Solbakken til Discovery+.

Tolv minutter før slutt fastsatte Edvardsen resultatet til 3–0. Nå venter Tromsø på bortebanen i neste runde for Stabæk.