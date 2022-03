Følg Røa–Brann direkte fra klokken 15.00

Brann, som da het Sandviken, tok gullet hem i fjor.

Den regjerende seriemesteren møter nyopprykkede Røa, som var helt suverene i fjorårets 1. divisjon. Fra nedrykket året før, rykket Oslo-laget rett opp uten et eneste tap.

Det er dermed to lag som ikke har tapt seriekamper på over et helt år som møtes.