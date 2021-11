Ønsket i flere land: Nå åpner han for å forlenge med RBK

Carlo Holse har tidligere hatt interesse på seg fra andre klubber. Nå utelukker ikke dansken å forlenge kontrakten med RBK.

Carlo Holse på Rosenborg-trening denne uka.

I dag 12:00

– Det viktigste for meg er at det er en plan. Hvor de ser meg som indreløper. Planen er det viktigste, men akkurat nå er jeg veldig fornøyd her og skal ikke avvise at en forlengelse frister litt.

Carlo Holse (22) har vært av RBKs aller hvasseste spillere denne sesongen, enten det har vært som kant eller i favorittrollen som indreløper. Han har to år igjen av kontrakten, men gir håp til supporterne som fryktet at dansken skulle forsvinne allerede i sommer, da klubber fra blant annet Italia, Danmark og Nederland hadde følere ute.