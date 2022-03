Han er Branns største kritiker: – Dersom alle bare jatter med, så kommer vi ikke videre

– Jeg gjør dette fordi jeg er glad i klubben og for at jeg vil at de som kommer på kamp skal få noe bra å se på, sier Harald Johannessen.

– Jeg blir opprørt når Brann snakker om at de er Norges mest åpne klubb, sier Harald Johannessen. Selv er han en av klubbens største kritikere.

I dag 06:14

77 år gamle Harald Johannessen sitter i en sofa i huset sitt på Tertnes. På bordet foran ham ligger flere åpnede brev.

Noen av dem er e-poster som er printet ut. Andre ark er håndskrevne.