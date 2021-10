Eventyret fortsetter. Men kan det gå hele veien?

OM FOTBALL: Seieren mot Rosenborg ga et tydelig bilde på hvor langt Kristiansund Ballklubb har kommet på relativt kort tid.

Christian Michelsen og laget har gjort Kristiansund Stadion til et fort. Ni av elleve kamper på hjemmebane er vunnet. Ingen lag har flere hjemmeseiere i Eliteserien denne sesongen.

Nå nettopp

Da Rosenborg vant sitt 17. seriemesterskap i 2002, eksisterte ikke Kristiansund BK. I helgen tok sistnevnte sin første eliteserieseier mot norsk fotballs mest suksessrike klubb. Både de 4444 tilskuerne og KBK-trener Christian Michelsen var i ekstase ved kampslutt. Eksplosjonen av følelser fortalte det meste.

Med det gikk de også forbi RBK på tabellen.

Toppen av Eliteserien har vist seg å være uforutsigbar. KBK har noen poeng opp til Molde og serieleder Bodø/Glimt, men nå kan ingenting utelukkes helt.

– Har vært tøffe i trynet

Kristiansund BK brukte noen år på å komme seg oppover divisjonene, etter at Kristiansund Fotballklubb og Clausenengen tok initiativ til en felles satsing på Nordmøre i 2003. I 2014 ble Christian Michelsen trener, før eliteserieopprykket ble sikret to år senere.

De har knapt trådt feil etter stiftelsen for snart 20 år siden. Fasit etter fire sesonger på øverste nivå ser slik ut:

7.-, 5.-, 6.- og 5. plass. Nå er spørsmålet hvor KBK ender denne gangen. Med tanke på hvor jevn tabellen er, kan de fint ende på sjette, men muligheten for noe helt spesielt er også til stede.

Både Molde og Bodø/Glimt gjorde jobben med hver sin seier søndag. RBK trengte seier i Kristiansund for å holde avstanden til serieleder Glimt nede på fire poeng. Istedenfor er det nå KBK som er nærmest de to foran.

Det kan se ut som gullkampen vil stå mellom Glimt og Molde, men avstanden er ikke større enn at det meste fortsatt kan skje. Og etter kampslutt søndag ble Michelsen spurt om KBKs gullmuligheter. 45-åringen var klar på at laget hans har en jobb å gjøre om det skal være vits med «gullsnakk», men innrømmet også at kollektivet deres viser sin styrke gang på gang. De har også slått Molde denne sesongen.

– Vi har vært litt tøffe i trynet i det siste. Men så lenge man er i et felt, har man muligheten. Utover høsten skal vi gjøre alt som står i vår makt hver kamp, sa Michelsen til Eurosport Norge.

RBKs gullhåp er ikke helt knust – ennå

Det gjenstår å se hvor langt det tar dem. Europacupspill er i hvert fall en høyst reell mulighet. Også det vil være meget gjevt.

Mens Michelsen og KBK kunne glede seg, var RBK-trener Åge Hareide frustrert etter tapet. Adam Anderssons røde kort for nedrivingen av Moses Mawa etter 24 sekunder gjorde ting ekstra vanskelig.

Hareide pensjonerer seg som fotballtrener etter sesongen. Laget hans har tatt bra poeng, etter at den beskjeden kom i juli. Lite vil være bedre enn å avslutte en lang trenerkarriere med en ligatittel.

Tapet mot KBK kan få store følger for gullhåpet, men det er ikke kjørt. Det skal fortsatt spilles om 27 poeng. Og RBK har to nøkkelkamper igjen: Molde borte 21. november og Glimt hjemme én uke etterpå. Seier i de to, kombinert med en sterk avslutning, vil sende dem tilbake i gullkampen. Men det syv poeng store gapet opp til Glimt blir ikke lett å tette.

Åge Hareide og RBK er avhengige av en knallsterk sluttspurt hvis det skal bli gull.

Branns poengtap kan bli kostbart

Også i bunnen lever spenningen godt. Brann så ut til å ta en meget viktig trepoenger borte mot Mjøndalen, som måtte spille en hel omgang med ti mann.

Men bergenserne hadde ikke tatt med seg seier fra Mjøndalen siden 1975. Lars Olden Larsens utligning sørget for at Branns skrekkstatistikk lever videre.

Trener Eirik Horneland kunne bare rive seg i håret over hvordan laget hans sløste med sjansene. Forskjellen på seier og uavgjort kan vise seg å bli skjebnesvanger.

Med full pott ville de bare hatt to poeng opp til Tromsø på den trygge 13.-plassen. Istedenfor er det fire. Rødtrøyene må avfinne seg med å ligge på playoff enn så lenge. Situasjonen blir ikke mindre alvorlig av at Stabæk puster dem i nakken.