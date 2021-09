Brann hentet ham i mai. Nå er Sané fjernet fra klubbens spillerliste.

Stopperen tas inn igjen om han blir skadefri, men da må en annen spiller ofres.

Vieux «Yaya» Sané kan ha spilt sin siste Brann-kamp.

Nå nettopp

Vieux Yaya Sané (32) ble hentet som løsningen på midtstopperkrisen i Brann i mai.

Spilleren fra Senegal hadde ikke spilt kamp siden før jul 2019, men ville ifølge daværende trener Kåre Ingebrigtsen være seriens beste midtstopper – dersom formen kom på plass.

Drøye fire måneder senere har han ennå ikke fullført en hel eliteseriekamp for Brann. Nå står heller ikke lenger Sané oppført i Brann-stallen hos Norges Fotballforbund.

Det betyr at Sané ikke er meldt opp på listen over dem som kan spille kamper. Klubbene har lov å benytte et antall ungdommer utenfor denne listen, men ikke Sané.

Ute i flere uker

– Vi tok ham ut av listen fordi han er langtidsskadet, forklarer sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen.

– Han har en strekkskade i muskelen i låret, og vårt medisinske team forventer at han er ute i hvert fall til midten av oktober. Men du kan aldri vite helt sikkert med en slik skade, sier sportssjefen videre.

Sané kan havne på listen igjen dersom han blir skadefri før sesongslutt. Da må Brann i så fall ta en annen spiller ut.

– Har Sané spilt sin siste kamp for Brann?

– Det tror jeg faktisk ikke, men akkurat nå er fokuset å komme se fra skaden sin og bli klar igjen. Han er en del av gruppen, sier Jacobsen.

Sané har selv avslått å stille til intervju i denne saken.

Det var Eirik Hornelands forgjenger, Kåre Ingebrigtsen, som hentet Sané til Bergen.

Fikk klar beskjed i sommer

I juli fikk Sané klar beskjed om å løfte seg i Brann-hverdagen, skulle han ha en fremtid i klubben. Da responderte spilleren på det som var en meget tydelig beskjed og endte med å spille i flere av kampene som fulgte, heller enn å forsvinne fra Brann etter en lynkarriere.

Trener Eirik Horneland sa tidlig i august at Sané hadde gjort «nødvendige fremskritt».

– Han kom fra null og lite, sa Horneland og fortalte at Brann i møte med Sané «satte noen krav og kom ned noen forventninger».

I midten av august startet han en fotballkamp for Brann igjen, og pådro seg da en hamstringskade.

Horneland regner med at Sané vil være en spiller å regne med for Brann igjen i sesonginnspurten.

– Han trente veldig godt før skaden. Han skadet seg fordi han trente godt og overbelastet hamstringen sin. Han burde være i stand til å spille de siste fire-fem kampene av sesongen, sier Horneland.