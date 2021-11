Liverpool snublet mot West Ham etter selvmål: Klopp oppgitt

(West Ham United – Liverpool 3–2) Liverpool kjempet febrilsk sluttminuttene, men klarte ikke å komme tilbake mot David Moyes’ West Ham. Dermed er London-klubben oppe på tredjeplass i Premier League.

SELVMÅL: Liverpool-keeper Alisson scoret selvmål mot West Ham søndag.

7. nov. 2021 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det er Liverpools første tap på 25 kamper i alle turneringer (20 i Premier League). 18 av dem hadde Liverpool vunnet, syv hadde endt uavgjort, før smellen mot West Ham.

For hjemmelaget tok en overraskende ledelse etter kun fire minutter da West Ham-back Aaron Cresswell sendte en corner rett i mål, via hansken til Liverpool-keeper Alisson.

Sisteskansen ropte etter dommeren og mente at han ble hindret av West Ham-stopper Angelo Ogbonna. Dommer Craig Pawson sjekket hendelsen med VAR, men lot målet stå. Liverpool-manager Jürgen Klopp var oppgitt:

– Det er en klar feil mot Alisson. Hvordan kan det ikke være det? Keeperen er avhengig av armene sine. Det er ikke som utespillere som ikke får lov til å bruke de. Og nå tenker sikkert alle at jeg bare kommer med unnskyldninger, men jeg er rolig og vet at vi ikke er for gode til å tape kamper, sier Klopp i et intervju vist på TV 2 og legger til at han også mener at Aaron Cresswell skulle hatt rødt kort da han stemplet Jordan Henderson.

– Jeg tror at en annen dommer og et annet VAR-team hadde dømt det annerledes.

SELVMÅL: Liverpool-trener Jürgen Klopp mener selvmålet til Alisson burde vært annullert.

– West Ham kjempet for tre poeng, og vant kampen. Det er ikke deres skyld at dommeren gjør dårlige beslutninger, sier Liverpool-treneren etter å ha klaget på dommeren.

Hadde Klopps menn gått av banen uten tap, ville det vært klubbrekord, med 26 strake kamper uten tap.

– Man kan nesten si at det er en historisk triumf, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om West Hams seier og mener klubben har «noe stort på gang».

– For et lag Moyes har. Det har aldri gått bedre for West Ham, sier tidligere West Ham-spiller og nåværende TV 2-ekspert Trevor Morley.

FRISPARKPERLE: Trent Alexander-Arnold limte ballen under tverrliggeren og satte inn utligningen mot West Ham søndag.

Fire minutter før pause gikk Liverpools Mohamed Salah ned utenfor 16-meteren, og gjestene fikk tildelt frispark.

Det tok Trent Alexander-Arnold godt vare på da Salah ga ballen en liten touch, før Alexander-Arnold limte ballen inn under tverrliggeren.

– Det er så elegant gjort. Han bøyer den over muren og rett i nettet. En fantastisk scoring, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Men etter pausen var hjemmelaget sterkest.

– Det er et lag som er på vei til å vokse opp på samme nivå som disse topplagene, sier TV 2-kommentator Nils Johan Semb om London-klubben.

KUNNE FEIERE: West Ham-spillerne kunne feiere da de slo Liverpool hjemme søndag.

Først kontret West Ham Liverpool i senk, da Jarrod Bowen, Michail Antonio og Pablo Fornals stormet i angrep. Bowen spilte gjennom Fornals alene, som satte ballen i nettet bak Liverpool-målvakten.

Syv minutter senere vant David Moyes’ menn en corner, som Bowen la perfekt mot bakerste stolpe, hvor Kurt Zouma hoppet opp og headet ballen i mål.

Åtte minutter før kampslutt svarte Liverpools innbytter Divock Origi med en praktscoring, men det holdt ikke for Liverpool.

Jürgen Klopps menn var de eneste ubeseirede i Premier League før dagens kamp, men er nå nede på fjerdeplass i ligaen. Fire poeng bak Chelsea som leder.