Hegerberg scoret for første gang på 707 dager: – Har savnet å score

(Lyon – PSG 6–1) Ada Stolsmo Hegerberg (26) hadde ikke scoret siden 8. desember 2019, før hun søndag kveld scoret to mål på tre minutter mot PSG.

SCORET: Ada Hegerberg scoret to mål hjemme mot PSG.

14. nov. 2021 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var en emosjonell kveld og en spesiell kamp. Jeg har savnet å score, sier Hegeberg til Canal+ etter kampen.

– Jeg føler meg bedre og bedre, og laget hadde forberedt seg bra. Jeg var veldig fokusert før jeg kom inn og voila! Åh, det føles bra, sier hun videre.

Hegerberg ble byttet inn på stillingen 4–0 med et drøyt kvarter igjen og scoret Lyons to siste mål på vei til en overlegen 6–1-seier mot rivalene PSG.

Det var i januar 2020 at Ada Hegerberg røk korsbåndet. Siden har det vært en lang vei tilbake for den norske spissen, som fikk gullballen i 2018 og ble kåret til årets kvinnelige fotballspiller av BBC i 2017 og 2019.

– Dette var kjempeartig, herlighet. Dette er det du hun siktet mot hele tiden. Ikke nok med det, de gruser PSG 6–1 også og tar tilbake tronen, sier mor Gerd Stolsmo til VG.

– Jeg ser hun synes det er artig selv også, legger hun til.

Pappa Stein Erik Hegerberg var til stede på Parq Olympique Lyonnais, og forteller i minuttene etter kampslutt at fansen nærmest ikke vil gå hjem etter storseieren.

– Det var en maktdemonstrasjon som laget har veldig godt av. De bygger opp et nytt lag. De har noe veldig godt på gang, mener han.

Han har vært i Frankrike i en lengre periode i høst, og sier at de to scoringene skal «feires» med en god samtale med datteren, før det blir senga.

– Jeg hadde tenkt at det kunne gå litt på denne måten, men ikke at det skulle bli to mål mot PSG, sier han.

Faren er klar på at det er stort å se datteren score sine første mål etter kneskaden, men sier hun fremdeles ikke er helt tilbake igjen.

– Hun begynner å få kontroll på ballen i spillet, og det begynner å se bra ut dette, men det skal en del kamper til før hun finner toppnivået, sier han.

JUBEL: Ada Hegeberg jubler sammen med Perle Morroni (nummer 5) og Signe Bruun (nummer 24) etter å ha scoret Lyons femte mål for dagen.

Hegerberg var tilbake i spill for Lyon mot Häcken i Champions League 5. oktober, da hun kom inn med drøyt ti minutter igjen av kampen.

Da var det 625 dager siden Hegerberg hadde spilt en fotballkamp.

Siden hadde det blitt ytterligere fire innhopp for Lyon før søndagens kamp mot PSG. På de fem kampene hadde Hegerberg notert seg for én assist, men sto uten mål etter comebacket fra skade.

I den andre omgangen mot PSG kom hun inn og ti minutter før slutt scoret hun Lyons femte mål. Og da var Hegerberg for alvor tilbake, for tre minutter senere headet hun inn sitt andre mål.

GLEDE: Spisskollegaene Melvine Malard og Ada Hegerberg etter kampen.

Etter syv serierunder i kvinnenes øverste divisjon i Frankrike, sto både PSG og Lyon med full pott. PSG hadde sågar ikke sluppet inn mål i løpet av de syv kampene, men borte mot Lyon fikk hovedstadslaget det tøft.

Catarina Macario fikk sjansen fra straffemerket etter 14 minutter og gjorde ingen feil. Tre minutter senere doblet Daniëlle van de Donk ledelsen etter å ha styrt inn et innlegg, og som ikke det var nok, så fikk PSGs Ashley Lawrence direkte rødt for å ha felt Melvine Malard på vei alene med keeper etter 25 minutter spill.

PSG-spillerne raste mot avgjørelsen, og hadde tilsynelatende en god sak, men det røde kortet ble stående.

I den andre omgangen scoret Malard og Damaris Egurrola tidlig for Lyon, før Amanda Ilested reduserte for PSG et kvarter før slutt. Minuttet før hadde Ada Hegerberg kommet inn og fem minutter etter at hun kom inn, var hun på rett sted til rett tid da hun sendte Lyon opp i 5–1. Hegerberg scoret på ny tre minutter senere.