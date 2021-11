Her jubler han for målet Norge måtte ha. Så kom kontrabeskjeden.

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Gedigen skuffelse da Latvia frustrerte Norge.

Her brøler Mohamed Elyounoussi for scoringen som senere ble annullert gjennom videodømming.

13. nov. 2021 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

NORGE-LATVIA 0–0

Norge skulle bare slå underdog Latvia.

Men da kvelden var omme, var Ullevaal Stadion som en ballong uten luft. Skuffelse, pipekonsert, 0–0 og et nå tynt VM-håp igjen.

– Vi klarer ikke score. Det er blytungt akkurat nå, sier Martin Ødegaard på pressekonferansen etter kampen.

– Det virket som de hadde høye skuldre. Det var en meget skuffende aften. Jeg har lyst til å begynne å grine, sier tidligere landslagstrener Egil Drillo Olsen i TV 2s sending etter kampen.

For selv om Norge skapte sjanser, selv om Mohamed Elyounoussi satte ballen i mål (senere annullert), klarte ikke Ståle Solbakkens menn å sikre tre poeng.

Dermed er trolig drømmen om en direkte VM-plass over. Og Norge har mistet makten over andreplassen, som gir play-off. Det norske laget, som kom fra en periode med forbedring, trenger nå etter all sannsynlighet hjelp fra Montenegro.

Misnøyen kom frem

Et kollektivt stønn fra Ullevaal-publikumet.

Det var reaksjonen da Mohamed Elyounoussi klønet det til, og ballen trillet utover sidelinjen.

Glippen var et bilde på Norges første 45 minutter.

Lite stemte. For mange tekniske feil. For få velsmurte angrep. Sjansene kom stort sett på langskudd – utenom Kristian Thorstvedts heading i stolpen.

Og Latvia, verdens 136. beste fotballnasjon, hadde dessuten to brukbare sjanser til å score.

Latvia gjorde det vanskelig for Norge og Martin Ødegaard lørdag kveld.

Buet på

Mange buet allerede da spillerne gikk til pause.

Kanskje var det for å minne Norge-spillerne på at poengtap ville gjøre VM-veien langt tyngre. Kanskje var det bare enkel og ærlig skuffelse.

Men da de 11 røde, inkludert innbytter Joshua King, kom ut igjen, kunne man ane en liten endring.

Spillernes kroppsspråk skrek av utålmodighet. Tilskuernes rop skrek av desperasjon.

Alt bygget seg opp til klimakset.

Mohamed Elyounoussi satte ballen i mål – tilskuerne strak armene i været og brølte ut i lettelse.

Men så kom antiklimakset.

Målet ble annullert gjennom videodømming, fordi Elyounoussi var i offside da Alexander Sørloth var nær ballen.

Norge skapte flere store sjanser. Blant annet var Martin Ødegaard nær å pirke inn vinnermålet. Men det skjedde aldri.

Nå er Norge nummer tre i gruppen. Og skal de opp på plassene som teller, må de ta poeng mot stormakten Nederland og håpe at Tyrkia ikke slår Montenegro.

PS: Norges neste VM-kvalifiseringskamp spilles mot Nederland tirsdag klokken 20.45