Hareide: – Må kanskje tvangsvhvile noen

RBK-sjefen varsler endringer i returoppgjøret mot Domzale.

Åge Hareide håper på et godt resultat uten at RBK-spillerne sliter seg helt ut mot slovenerne.

43 minutter siden

LJUBLJANA: – Vi skal ikke slite oss helt ut.

Åge Hareide varsler flere endringer når han skal ta ut startelleveren til returoppgjøret mot Domzale tirsdag kveld.

Det første oppgjøret på Lerkendal endte med en knusende RBK-seier og sifrene 6–1. Dino Islamovic (2), Noah Holm, Erlend Dahl Reitan, Adam Andersson og Sven Karic (selvmål) scoret målene for trønderne.

Nå skal det mye til for at RBK ryker ut mot slovenerne.

Om de avanserer til playoff, er franske Stade Rennais det siste hinderet før et gruppespill i Conference League. I tillegg venter seriekamper mot Mjøndalen (B), Odd (H) og Viking (B) senere denne måneden.

Det er disse kampene Hareide har i bakhodet når han skal ta ut elleveren:

– Etter treningen her nede skal vi bestemme oss for hvem som har behov for å hvile. Noen spillere er trøtte, men når vi gjør det bra og vinner fotballkamper blir man fort mindre trøtt. Vi må kanskje tvangshvile noen spillere.

Han nevner også gule kort som et argument for å hvile spillere. Edvard Tagseth (2), Stefano Vecchia, Vebjørn Hoff og Adam Andersson står alle med gule kort i Conference League-kvaliken.

– Gunstig

RBK landet i den Ljubljana mandag ettermiddag. Etter en matbit, gjennomførte laget ei treningsøkt på nasjonalarenaen i den slovenske hovedstaden.

Selv om Hareide varsler endringer, forsikrer han at de ønsker et godt resultat mot slovenerne tirsdag kveld:

– Vi er her for å spille en god kamp, uavhengig av resultatet i det første oppgjøret. Det er viktig for koeffisientene. Men utgangspunktet er selvsagt veldig gunstig for oss.

Etter brakseieren mot Domzale på Lerkendal, har dagene sett slik ut for RBK:

Fredag: Restitusjonsøkt på Lerkendal

Lørdag: Fri

Søndag: Treningsøkt på Lerkendal

Mandag: Treningsøkt i Ljubljana (Slovenia)

RBK reiser tilbake til Trondheim igjen onsdag formiddag.

Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen og Rasmus Wiedesheim-Paul er ute med skader. Resten er friske og kampklare.

Kampen spilles klokka 20.00 og kan følges direkte på adressa.no.