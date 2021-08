Solbakken drar på Europa-turné før uttaket – møter Haaland i Dortmund

En fullvaksinert Ståle Solbakken (52) kan for første gang som norsk landslagssjef bruke mer tid på spillerbesøk i Europa. Tirsdag ser han Erling Braut Haaland (21) mot Bayern.

MØTES I TYSKLAND: Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken sammen i Spania før Luxembourg-kampen i vår.

En tur til Dortmund blir starten på Solbakkens «turné», og der får landslagssjefen se spisstjernen prøve seg mot Bayern i den tyske supercupfinalen. Hvor Solbakken reiser videre, er usikkert foreløpig.

– Det har litt å gjøre med hvor de er forskjellige er. Planen er Dortmund, og så videre, eller det kan bli Danmark eller Norge. Jeg må se hva som skjer med gutta som henger på gjerdet. Men jeg kan ikke sitte på et hotellrom i to dager og vente på at noe blir klart, sier Solbakken – og sikter til at spillere som kaptein Martin Ødegaard og Braut-makker Alexander Sørloth kan være i ferd med å skifte klubb.

– Hva vet du om Ødegaards klubbbsituasjon?

– Jeg vet ikke mer enn at det er selvfølgelig klart signal for Martin. Han spilte jevnlig i treningskampene, enten fra start eller med mye spilletid som innbytter. Når han så ikke er i troppen, trenger du ikke være spåmann at det kan være noe under oppseiling, svarer landslagssjefen.

– Arsenal er nevnt. Basert på slik du opplevde han der fra januar til mai, er det et bra valg?

– Det er det sikkert. Han har mange muligheter, mange som vil ha ham. Så det skal han, represententantene hans og familien finne ut av. Han har vært veldig flink til å plukke ut de rette klubbene tidligere, sier Solbakken.

Tirsdag om en drøy uke tar han ut troppen som møter Nederland (hjemme), Latvia (borte) og Gibraltar (hjemme) i starten av september. Der er Erling Braut Haaland garantert med, og hva som skjer på møtet med angrepsspilleren i Tyskland, sier Solbakken følgende:

– Det blir litt av hvert, men han er midt i en trekampsuke, så jeg skal ikke beslaglegge ham for mye. Det blir litt om samlingen, det gjelder for alle spillere jeg vil prate med. Det passet bra med kamp midt i uken, så det er litt tilfeldig at det starter med ham, sier Norges landslagssjef.