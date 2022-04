Børkeeiets krav for å bli Rosenborg-spiller: – Ellers hadde han ikke kommet

Han bød på det ene argumentet etter det andre i seriestarten, men lenge før langskuddperlene mot Bodø/Glimt hadde Tobias Børkeeiet (22) en garanti for at han skulle vekk fra midtstopperplassen han tidvis måtte bekle i Brøndby.

SKAL VÆRE SENTRAL: Tobias Børkeeiet sammen med Rosenborg-fysioterapeut Arve Kjøsnes etter to scoringer og 2–2 mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Til venstre Noah Holm.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal bekrefter at posisjon på banen var et sentralt punkt i dialogen med spilleren da Rosenborg skulle kjøpe 22-åringen fra Brøndby i vinter.

– Ellers hadde han ikke kommet. Det var et krav fra ham, og en forståelse fra oss at vi vil bruke ham på midtbanen, melder Rekdal om tomålsscoreren fra Aspmyra.

Rekdal varslet riktignok tidlig etter at han ble ansatt i desember at det var midtstoppere de først og fremst måtte ha inn. Samtidig ble Børkeeiet hans første signering som RBK-trener og kom fra et slags midtstoppervikariat i danske Brøndby – med trebackslinje. Akkurat det Rekdal innfører på Lerkendal. Men det var aldri intensjonen å bruke den 189 centimeter høye bæringen i forsvaret.

Det ble også med tanken da Rekdal luftet muligheten for å teste Børkeeiet bak på banen før treningskampen mot Kristiansund i vinter. Da fikk han en relativt kontant, verbal returpasning fra assistent Geir Frigård:

Børkeeiet slo gjennom på midtbanen i Stabæk. Hans eneste befatning med midtstopperplassen i karrieren er faktisk for treneren som blir hans motstander søndag kveld: Tidligere U-landslagstrener Pål Arne Johansen. «Paco» har tatt med seg den varianten til sin nye jobb i Odd og bruker nå Solomon Owusu i en hybrid av midtstopper og midtbaneanker – som bestemmes etter hvem som har ballen og hvor den befinner seg.

– Jeg ser meg selv som midtbanespiller, det er primært derfor jeg kom hit også; for å spille fast førstelagsfotball som midtbanespiller. Det er der jeg har lyst til fortsatt å utvikle meg og få ut potensialet mitt. Det var en stor faktor, sier Tobias Børkeeiet om RBK-valget.

Sterk konkurranse på sentral midtbane i Brøndby denne sesongen gjorde at han måtte ta flere økter som forsvarsspiller.

– Jeg startet der som midtbane, og i sesongen som går nå, startet de med meg som stopper i de første fem kampene. Det var vel for å prøve å få meg inn på laget på en måte, tror 22-åringen, som kostet et tosifret millionbeløp for den danske hovedstadsklubben for snart tre år siden.

– Var du misfornøyd med å være stopper?

– Der og da, når du blir satt på laget, gjør du alt du kan og kjemper for laget ditt. Hadde jeg fått velge, så hadde jeg selvfølgelig spilt midtbane, svarer han.

– Det er vel sånn at du heller spiller der enn ikke å spille. Det har med konkurranse, formasjon og oppstilling å gjøre, supplerer Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Børkeeiets scoringer i seriepremieren kunne nesten minne litt om Rekdal selv i RBK-sjefens beste dager som spiller: To velplasserte kanoner fra distanse gjort av en dyptliggende midtbanespiller:

2–2 mot gullfavoritten på Aspmyra ga dessuten både Rekdal, Børkeeiet og Rosenborg en god start på sesongen etter en turbulent oppkjøring. Børkeeiet kommer også fra et opphold i Danmark som ikke ble helt som han så for seg: Både skade, operasjon og tøff konkurranse er ulike faktorer for det. Men 22-åringen virket ikke umiddelbart å være preget av det etter RBK-overgangen:

– Første måneden han var her, slo han ikke én feilpasning. Han gjorde alt rett. Så kom han inn i en periode der det gikk litt over stokk og stein, som med mange andre. Han har fysikk, lederegenskaper og en bra skuddfot. Så nå håper jeg at han fortsetter med det han gjorde mot Glimt; at han kommer inn i posisjoner hvor han kan avslutte angrep, sier Rekdal.

Børkeeiet beskriver oppholdet hos de gule og blå fra Vestegnen i København som lærerikt.

– Jeg tar med meg mye derfra, selv om jeg ikke fikk vist det jeg ville på banen, sier han.

– Og nå er du er ferdig som midtstopper?

– Man vet aldri i fotball, det er ferskvare. Men jeg skal gjøre alt for å forbli midtbanespiller, smiler Tobias Børkeeiet.