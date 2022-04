Barmen kalles «maestro» og «konge»: – Aldri sett ham bedre

ÅLESUND (VG) På Sunnmøre vil den tidligere Brann-trioen Kristoffer Barmen, Fredrik Haugen og Lars Arne Nilsen skape «Ålesund-magi».

KONG KRISTOFFER: Kristoffer Barmen avgjorde til 1–0 for AaFK over Kristiansund i serieåpningen.

– Jeg har aldri sett ham juble så mye, beskriver AaFK-trener Lars Arne Nilsen om scenene som utspilte seg etter at Kristoffer Barmen hadde sendt AaFK i ledelsen mot Kristiansund i første serierunde.

Midtbanespilleren løp ekstatisk langs sidelinjen og veivet ukontrollert med armene. Et uttrykk for nøyaktig hvor mye dette betydde for bergenseren.

Barmen fikk kontrakten med Brann terminert etter den famøse nachspiel-skandalen forrige sesong. I Ålesund har 28-åringen fått en ny vår, og en ny sjanse til å bevise hva som bor i ham.

Mot Kristiansund strålte Barmen i snøværet.

– Barmen var en maestro utpå her. Han var kongen. Jeg har sett ham i den posisjonen før, men jeg har aldri sett ham bedre enn i dag, nærmest skamroser Nilsen.

– Maestro og konge, Barmen?

– Det var voldsomt, gliser matchvinneren om ordene fra sjefen.

Barmen la seg dypt på sunnmøringenes midtbane og styrte spillet i 1–0-seieret over fylkesnaboene fra Kristiansund.

– Jeg har slitt med noen skader i oppkjøringen og ikke følt meg helt hundre prosent. I løpet av den siste uken har jeg følt at jeg er tilbake fysisk og mentalt, jeg er der jeg skal være. Det er godt å få den bekreftelsen, forteller han om sesongpremieren.

To dager før overgangsvinduet stengte, dukket en gammel Brann-kjenning i Fredrik Haugen opp i Ålesund. De to bergenserne har mange kamper på Brann-midtbanen sammen og er gode venner.

– Jeg kom ikke opp hit på grunn av Barmen, men han er en fin gutt. Også kjenner jeg Lars Arne og flere andre fra før, sier Haugen til VG.

– Vi bergensere tiltrekkes av hverandre. Det er artig å få han på plass, og så er han en fantastisk fotballspiller. Får vi han i slag, er han en av de beste midtbanespillerne i Eliteserien, mener Barmen om sin nye lagkompis.

Haugen sier målet er å unngå intens nedrykkskamp, men mener AaFK har potensial til å kjempe på øvre halvdel denne sesongen.

– Det er «alfa omega» at vi startet med seier. Vi får selvtillit med en gang, mener spilleren som lot seg lokke til nordvest på tampen av overgangsvinduet.

Barmen ankom Ålesund forrige sesong og bidro godt til klubbens opprykk. Han nølte imidlertid litt med å forlenge kontrakten med tangotrøyene. For forrige gang AaFK var oppe i Eliteserien slapp de inn rekordmange baklengsmål.

85 var tallet. Det ga bare 11 poeng gjennom hele sesongen.

– Hvis det skulle vært tilfelle i år igjen, hadde jeg vært mer tvilende til dette. Men jeg har hørt planene til Lars Arne og Melland, og vet at vi skal bygge et godt mannskap. Jeg føler vi kan reise rundt og ta poeng mot hvem som helst, sier Barmen om ambisjonsnivået hos den nyopprykkede klubben.

NY I KLUBBEN: Fredrik Haugen.

Han og Haugen var begge sentrale i Branns sterke bronsesesong fra 2018. Om ikke Brann-suksessen nødvendigvis skal gjenskapes, håper duoen å i hvert fall gi Ålesund mer enn et lekk forsvar og minimal poengfangst.

– Det kan bli Ålesund-magi. Det er god stemning på tribunen og jeg har allerede merket at Ålesund er en fotballby. De fortjener et bra lag, sier Haugen.

– Vi hadde en god greie i Brann en gang i tiden, forhåpentligvis kan vi bygge videre på det her. Så får vi se om Daniel Braaten, Azar Karadas og Bismarck Acosta og resten av gjengen finner veien opp hit etter hvert, ler Barmen.