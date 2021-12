Han tabbet seg ut da Brann rykket ned sist: – Jeg sender dem gjerne ned igjen

Øystein Øvretveit synes det er synd at Brann må rykke ned for at han og Jerv skal rykke opp.

Øystein Øvretveit reddet straffe da hans Jerv slo KFUM og sikret seg en kvalifiseringsplass mot Brann.

Nå nettopp

Det var kaldt og vondt på høsten 2014. Øystein Øvretveit hadde knapt stått i mål for Brann da førstekeeper Piotr Leciejewski skadet ryggen på trening.

Utfordringen til en urutinert 20-åring var klar: Han måtte stå i mål for Brann i de to kvalifiseringskampene mot Mjøndalen.