Brannus horribilis: Fotballmarerittet i Bergen

«Sportsklubben Brann er en diagnose», skrev forfatteren Frode Grytten en gang. Nå handler alt om å spille seg til en siste sjanse for å overleve sesongen 2021.

Søndag klokken 17 møter de Sarpsborg 08 hjemme på Brann Stadion. Den kampen må de vinne for å kunne klare kvalikplassen i bunn av Eliteserien og fortsatt ha håp om spill i toppdivisjonen. Samtidig må Stabæk avgi poeng mot Odd.

Det vil i så fall bli det eneste lysglimtet i Brann sitt annus horribilis – det latinske uttrykket for et «et fryktelig år».

Sesongen som bare gikk fra vondt til verre:

Medlemsopprør mot klubbledelsen. Skadebonanza før første spark på ballen. Tidenes verste sesongåpning – og den brutal avskjeden med trenerhåpet.

Skandale-nachspielet som rystet Fotball-Norge. En høstinnspurt med sjansesløseri og nye skuffelser. En evig kamp i bunnen på tabellen, mot nedrykkets tyngdekraft.

Et drama i seks akter som styrer mot en tragedie. Selv om håpet lever – så vidt.

113 år etter stiftelsen av Ski- og Fodboldklubben Brann i Starvhusgaten i Bergen har det vært kladdeføre. Allerede 6. januar i år kjenner klubben på følelsen av stå på sviktende underlag.

Samtidig som Donald Trump-tilhengere stormer den amerikanske kongressen direkte overført i levende bilder over hele verden, publiserer avisen BA en bråkete avsløring. Reaksjonene uttrykker at også dette kan være en knyttneve mot demokratiet – i medlemsstyrte Brann.

Administrasjonen i klubben – med støtte fra sportslig ledelse og styre – har kommet langt i et hemmelig arbeid. Men BA kommer klubben i forkjøpet med offentliggjøringen.

Vibeke Johannesen må og fronte klubbledelsens plan: Et skifte til kunstgress på Brann Stadion – før sesongstart. For sportssjef Rune Soltvedt skal det bli en av de siste rundene på Stadion. Men den nye styrelederen Birger Grevstad aner ennå ikke hvilket mareritt av et år han skal lede klubben gjennom.

Medlemmene føler seg lurt av prosessen med kunstgress. Det blir ikke mindre hett at et seks år gammelt årsmøtevedtak åpner for at klubbstyret på seks personer alene kan avgjøre om naturgresset nå skal klippes ut av den over 102 år lange stadionhistorien.

Etter press blir et styremøte 2. februar forvandlet til et ekstraordinært årsmøte, der spilleunderlaget er eneste agendapunkt. Trener Kåre Ingebrigtsen peker på hvor dårlige treningsforholdene er og hevder at laget det siste snaue halvåret kun har hatt «fem økter på tørr gressbane».

Ingebrigtsen uttaler:

– For å oppnå resultater må du ha gode fasiliteter. Jeg skulle gjerne hatt to gode treningsbaner og stadion med gress, men det vil sikkert koste 40–50 millioner.

Sjokktap før sesongstart

Forhåndstipsene tyder på ja til kunstgress. Men i en klubb som kan dyrke nostalgien og nederlagene like mye som pokaler og prakt, når aldri bønnen til Ingebrigtsen frem. På den digitale talerstolen før avstemningen er det spill mot ett mål.

Det blir skarret om kultur, tradisjon og «hundre år». Og blant alle keepertabber og midtstoppermisser som skal prege Brann i 2021, fremstår klubbledelsens forsvar denne kvelden som årsverste.

Stemmetallet 130–107 blir et sviende sjokktap for styret, administrasjonen og den sportslige ledelsen.

En måned senere, før det ordinære årsmøte, gir den joviale sportssjefen Rune Soltvedt seg i jobben. Soltvedt har vært sportssjef i syv år og bedyrer at han selv ønsker å gi seg. Overfor Bergens Tidende nyanserer daglig leder Vibeke Johannesen at det er hun som har tatt initiativ til samtalene med Soltvedt, som igjen fører til at han slutter.

Til avisen sier hun:

– Det gjorde jeg fordi det er uutnyttet potensial i avdelingen.

Knekk i ambisjonene

Da Kåre Ingebrigtsen ble ansatt som trener i august 2020, snakket han allerede høyt om seriegull i 2021. Det skjedde sist for Brann i 2007 – og før det i 1963. Etter at medlemmene på det ekstraordinære årsmøtet slukker gressbrannen, blir forventningene til sesongen justert.

– Jeg tror ikke vi skal ha noen ambisjon om at vi skal ta medalje, sier Ingebrigtsen nå.

Ved sesongstart ligger Brann likevel på 2. plass på tabellen – takket være alfabetet:

Rune Soltvedt forlater sportssjef-jobben midt i det norske overgangsvinduet. Det er mer krevende enn normalt, siden coronarestriksjoner betyr at utenlandske spillere må ha tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet (!) for å kunne komme til Norge.

Prøvespillere – som er veldig vanlig i norsk fotball utenom sesong – er umulig å få gjennom, og innenriksmarkedet går tregt.

Det samme gjør det med Soltvedts erstatter. Det skal gå flere måneder før Brann får en ny sportssjef. Da har overgangsvinduet rukket å stenge, og klubben har fått en marerittstart på sesongen med null poeng på fire kamper.

Strilen Kristoffer Zachariassen – her med kapteinsbindet for barndomsklubben Foldnes – sto på Torgallmenningen i Bergen og feiret 2007-gullet til Brann. På Lerkendal 20. mai er han nådeløs mot sin tidligere favorittklubb – og scorer hat-trick. Det avgjørende 3–2-målet setter Rosenborgs løpsmaskin inn på overtid.

Ved siden av å være daglig leder har Vibeke Johannessen tatt ansvaret som sportssjef. Hun vil huskes for to ting som blir gjort på spillermarkedet:

I slutten av april blir det kjent at Kristoffer Barmen har fått kontrakt ut 2025. Mange stiller spørsmål ved hvorfor en 27-åring uten nevneverdig salgspotensial kan få en så lang avtale som i praksis betyr fem sesonger.

Til Bergens Tidende sier Johannesen:

– Barmen har vært her siden han var ti år. Jeg skulle gjerne gitt ham en tiårskontrakt.

Gamblet på spillerens helse

Så blir midtstopperen Lars Krogh Gerson signert på overgangsvinduets siste dag. Tidspress gjør at Brann ikke har tid til en ordinær medisinsk test – som er vanlig ved alle overganger – og må gamble på at spillerens helse holder. Bare noen uker senere blir det klart at han må under kniven.

Gerson blir satt ut av spill i tre måneder. Til klubben hjemmeside 3. juni sier Brann-lege Magnus Myntevik:

– På grunn av coronakarantenen fikk vi ikke gjennomført en MR-undersøkelse da han ankom Norge. Den er gjort nå, og der ble det avdekket en muskelskade av sånn karakter at man vurderte det som best å operere.

«Tag ansvar – pak dit lort»

Rett etter Gerson-signeringen blir det kjent at Jimmi Nagel Jacobsen er mannen som skal overta som ny sportssjef. Han er totalt ukjent for de fleste nordmenn.

Dansken kommer fra et toårig opphold i Superligaklubben Esbjerg, som i 2019/20-sesongen rykket ned fra det øverste nivået i Danmark. Etter to svake sesonger fikk han merke fansens vrede. Ifølge bold.dk hengte de opp et banner med teksten:

«Jimmy Nagel tag ansvar – pak dit lort».

– Jeg kommer med ambisjoner om å føre Brann tilbake til toppen av norsk fotball, sier dansken.

Til bunns på tabellen

Et par dager senere taper Brann 1–2 hjemme mot Bodø/Glimt. Dermed har klubben fått sin dårligste seriestart noensinne: Fem strake tap.

– Det eneste jeg vet Brann må gjøre, er å planlegge for 1. divisjon i 2022, skriver BAs sportskommentator Tormod Bergersen etter det femte tapet.

Det skal bli enda verre: 27. mai blir det nok et tap, 0–2 borte mot Stabæk.

På tabellen ligger Brann klart sist – selv med dobbelt så mange spilte kamper enn rivalene.

I løpet av noen få uker i oppkjøringen før sesongstart hadde Brann-bildet endret seg for Kåre Ingebrigtsen.

Ikke fordi hans foretrukne høyreback fra høsten før, Jon Helge Tveita, ble truffet av en kanonkule fra Kristoffer Barmen på trening og gikk bevisstløs i bakken. Eller fordi keeper Markus Olsen Pettersen i en av de siste treningskampene fikk en ball i ansiktet under oppvarmingen og plutselig var uaktuell.

At en 17-åring brekker foten uten at noen er i nærheten av ham på trening, at venstrebackaspirant David Wolfe får hjernehinnebetennelse og blir lagt inn på sykehus – eller at det antatte førstevalget Thomas Grøgaard faller på den eneste skarpe kanten som finnes på Brann stadions 7200 kvadratmeter med gress og skader kneet, var heller ikke oppløftende nytt for Ingebrigtsen.

Men den absurde uflaksbonanzaen og en historisk dårlig seriestart har kommet på toppen av endringene i klubbens ledelsen.

DEN SISTE TRENINGEN

Med avgangene til sportssjef Rune Soltvedt og styreleder Eivind Lunde er bakmennene fra Ingebrigtsen-ansettelsen forrige sommer ikke lenger til stede på Stadion.

Birger Grevstad har overtatt styrelederposten etter sin gode venn Lunde, som i sin tid ble styreleder etter at Kjell Tennfjord trakk seg etter halvannen fotballomgang i vervet. Det vakte oppsikt. Selv i Brann.

De nye kostene feier unna Kåre Ingebrigtsens seiersprosent på 16. Bare 5 av 31 kamper under den blide trønderens ledelse er vunnet siden august året før.

Mandag 19. juli leder Kåre Ingebrigtsen treningen som vanlig. Den skal bli hans siste i Brann, kan VG avsløre samme kveld. På en pressekonferanse i 22-tiden bekrefter styreleder Grevstad at Ingebrigtsen har fått sparken.

Gravøren etter avsettelsen smaker av OBOS-ligaen. Også hovedpersonen selv går på pub.

En stund senere skal han fortelle om avgangen til tidligere BT- og TV 2-journalist Davy Wathne, over en cola. BA var til stede under seansen og kunne referere Ingebrigtsens versjon av elleve måneder på Stadion.

SATSING PÅ UNGE BERGENSERE

– Vi måtte bygge et helt nytt lag, og at det var noe som ville ta tid. Brann bestemte seg for at det skulle bygges med unge spillere – og helst unge bergensere. Vi var enige om at det var slik vi skulle gjøre det, og på det grunnlaget tok jeg jobben. Brann var i rød sone og hadde ikke økonomi til å gjøre noen store krumspring i spillermarkedet. Det var forutsetningene, forklarte Ingebrigtsen til Wathne.

Han viste til at både sportssjefen og styrelederen som ansatte ham, hadde forsvunnet fra klubben.

– Da skjønner du egentlig at presset etter hvert vil treffe noen andre enn dem som besluttet at du skulle være der, og da skjønner du at de planene som ble lagt for noen måneder siden, ikke nødvendigvis gjelder lenger, sa Ingebrigsten.

Den samme kvelden som han fikk sparken, fikk treneren også offentlig trøst fra en av sine nøkkelspillere.

«JEG ER MER ENN TRIST»

Brann-spissen Daouda Bamba – som kort tid senere skal blir solgt fra klubben – tar til sosiale medier og beskriver sin versjon av Ingebrigtsens exit:

«Jeg er mer enn trist. Du har alle kvalitetene til å være suksessfull, det er trist at du aldri fikk sjansen. Jeg ønsker deg alt det beste. Fortsett å smile og være positiv.»

Etter snart halvspilt sesong står Brann med 7 poeng på 14 kamper – og ligger nest sist på tabellen.

Men det er bare vorspielet.

Ingebrigtsens assistent Eirik Horneland har sagt ja til å overta som Brann-trener ut sesongen. Nå må laget spille på seg selvtillit.

Det gjør de mandag 9. august, i treningskamp mot Erik Huseklepps nivå fire-lag Fyllingsdalen. Brann vinner 3–1.

Etterpå skal mange av spillerne spise middag sammen, for å integrere nye spillere i laget.

Det ender skandalen. Nachspielet.

Først drar spillertroppen til den italienske restauranten Boccone i Bergen sentrum. Ingen ledere eller trenere er til stede, har VG fått opplyst. Klokken 01.02 ankommer en taxi med seks spillere og to kvinner til Brann Stadion. I løpet av natten skal de bli totalt tolv spillere og åtte kvinner. De fester i garderoben, i badstu og i badekar. Mobilene til festdeltagerne skal ha blitt låst inn i et skap.

Ifølge opplysninger VG har fått om hvordan flere av festdeltagerne i ettertid har forklart seg til politiet, oppfattet flere av kvinnene situasjonen som ubehagelig. De skal ha gitt uttrykk for at de følte de måtte være forsiktige og ikke drikke så mye.

Flere skal ha forklart at Brann-spillere kom med gjentatte oppfordringer om å kle av seg.

Flere av spillerne skal overfor politiet ha beskrevet nachspielet som rolig, og at det ikke var mye alkohol tilgjengelig. Flere sier at de var beruset fra tidligere på kvelden, ifølge VGs opplysninger.

Den påfølgende lørdagen, etter at politiet er koblet inn i saken, blir det kjent at to av festdeltagerne – klubbveteranen Kristoffer Barmen, med fersk langtidskontrakt, og den nysignerte keeperen Mikkel Andersen – ikke skal være med i helgens kamptropp.

Senere er duoen ferdig i Brann. Barmen får sparken i klubben som følge av sin «sentrale rolle» i festen og får en ny sjanse i OBOS-ligaen med Aalesund. Brann opplyser at Mikkel Andersen selv velger å terminere kontrakten han så sent som i sommer hadde skrevet under på.

Men veteranen Vegard Forren er den første til å forlate Brann etter at episoden er blitt kjent – et halvt år før kontrakten hans går ut. Men både spilleren selv og Brann har i ettertid fastholdt at denne avskjeden har vært på trappene lenge.

Med ett er to av klubbens fremste profiler – den mørke Forren og den lyse Barmen – ikke lenger å se i den røde drakten.

BØTELAGT OG SIKTET

I kjølvannet av nachspielet ble en spiller bøtelagt med 10.000 kroner for kroppskrenkelse mot en av kvinnene. En annen ble siktet for voldtekt av en annen kvinne, men saken ble i oktober henlagt etter bevisets stilling.

Overvåkningskameraet denne mandagskvelden viser at de siste spillerne forlater Stadion i tidlig daggry, rundt klokken 05.27.

Det er på tide å våkne. Det er fem dager til den viktige hjemmekampen mot Sandefjord. Igjen ligger Brann helt sist på tabellen.

Stillheten etterpå. Det er den som først møter Brann-spillerne i 19 minutter og 8 sekunder av kampen mot Sandefjord – sammen med bannere som «SK Skam» og «Vis respekt for klubben».

Fansen vil begynne på nytt etter skandaleuken, og ideen kommer fra sanggruppen til Bataljonen: Stillhet frem til kampuret viser 19.08 – som spiller på klubbens stiftelsesår for 113 år siden.

Brann leder 1-0, det høres spredt applaus, noen jubelrop og Eirik Hornelands haugalandske formaninger fra sidelinjen.

Men da Brann Stadion våkner i et mektig brøl om å «Dø for Brann, alle mann!», kjennes arenaen ut å være tilbake i sin rettmessige eie.

– Jeg husker jeg var både sint og skuffet på de spillerne som var med på nachspielet. Stilleaksjonen var en knalltydelig beskjed til spillerne om at vi ikke aksepterer sånt, beskriver Branns supporterprofil Gjert Moldestad.

KNIKSENS BARNEBARN

Moldestad er en av de 4500 som får overvære Hornelands første kamp som hovedtrener i Brann. Den bølger fra 1–0 til 1–2, det smeller i tverrligger på den ene siden, og det blokkeres med hender og føtter på den andre.

Tre dødballer gjør Brann-laget levende.

Daniel Alexander Pedersen sørget for 1–0. Mellom to Sandefjord-forsvarere kjemper Aune Heggebø inn utligningen til 2–2. Spillerne kan omfavne Robert Taylor etter at han avgjør kampen med 3–2 på straffe.

Mens angrende syndere er ute av troppen, vokser nye helter frem på banen: Niklas Jensen Wassberg på 17 år ville ikke vært gammel nok til å være med lagkameratene på fest, men Kniksens barnebarn spiller som en senior i sin startdebut på Stadion.

Fra reservebenken er lagkamerat Moonga Simba blant gratulantene.

Og hjemvendte Fredrik Pallesen Knudsen setter skallen frem i alle dueller, til sist i klareringen fem minutter og 20 sekunder på overtid.

Den ferske Brann-stopperen går opp, trener Horneland ned på kne, dommeren har blåst, og for første gang i helvetesuken kan Brann-leiren føle freden.

ET HÅP OM OVERLEVELSE

Det er nå det skjer. «47 sekunder med gåsehud og skam, kjærlighet og hat, glede og forakt», skriver BT-kommentator Anders Pamer om opptrinnet som litt nølende oppstår mellom spillere og støtteapparat og supportere.

Spill av video:

– Da vi sto der og sang, rant det noen tårer fra øynene mine. Rundt meg så jeg flere som gjorde det samme, minnes Gjert Moldestad.

Ikke bare tente seieren et håp om overlevelse i Eliteserien, men også et lite håp om at vi kunne komme oss videre etter en av klubbens største skandaler. En kamp jeg kommer til å huske resten av livet.

Seks uker senere skal han ha enda større grunn til håp. 26. september har Brann klatret til kvalikplassen på tabellen.

Da oktober kommer, regner det som aldri tidligere i Bergen, ifølge værmålingene. På gressmatten bader også Brann i målsjanser, men griper aldri livbøyene der de kaver med armer og bein i bunnen av tabellen.

Det fortsatte egentlig så bra i september – etter Sandefjord-triumfen og «Nystemten».

På Åråsen-gresset blir det seier borte mot Lillestrøm. Kledd i den svarte bortedrakten utligner Japhet Sery Larsen til 1–1 og sikret uavgjort i Tromsø. Mot Kristiansund hjemme på Stadion blir det seier 3–1.

Oppturen får VG til å lansere «Horneland-tabellen». Der ligger Brann som nummer fem i perioden som haugesunderen har styrt laget. Den skal kort tid senere bli lagt i skuffen – og ingen skal våge å kikke på den.

3. oktober, ved pause, leder Brann 1–0 borte mot Mjøndalen.

Hjemmelaget har én mann mindre etter rødt kort, kampen er fullstendig avgjørende for nedrykksstriden – og hvis Brann noensinne skal slå sin fotballnemesis, må det være nå, der de er i overtall, både i mål og mennesker.

Men kombinasjonen Mjøndalen og kunstgress er gift for Brann. Lagets nyeste målvakt, tyske Lennart Grill, svir seg og bokser ballen til en målgivende pasning for hjemmelaget.

I neste kamp, mot den andre nedrykksrivalen, er keeperen i kombinasjon med en gresstust grunnen til at Stabæk tar ledelsen.

Se video:

Kjempetabben fører til at det blir 1–1 for andre gang på rad – og uavgjort skal bli Branns spesialitet denne høsten. Det skjer også mot Eliteseriens fjerde dårligste lag, Odd.

På disse tre matchene mot de andre bunnlagene scorer Brann 5 mål på 25 målsjanser. På 12 målsjanser imot slipper Brann inn 5. Det er uttelling under streken.

Men sist helg, i det som ble oppgitt som 17 effektive minusgrader i Bodø, sår bergenseren Bård Finne et halmstrå med sin 2–2-scoring ganske nøyaktig 2 minutter og 20 sekunder etter at han har entret banen som innbytter på overtid.

Se video:

DEN VERSTE FIENDEN

Med en nystemt sitar i den ene hånden og halmstrået fra Bård Finne i den andre går bergenserne søndag ettermiddag til Stadion for å slå Sarpsborg.

– Det er vel variabelt hvor flinke vi er til å gripe slike sjanser. Det bergenserne er gode til, er å mobilisere, sier den gamle Brann-helten Erik Huseklepp.

– De er i alle fall ikke medgangssupportere. De er «noe-må-skje-supportere». Likegyldighet er Branns verste fiende.

Tabellen før siste serierunde innbyr i hvert fall ikke til likegyldighet.

Bare ett utfall er godt nok nå.