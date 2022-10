Takker Brann: – Kunne ikke ønsket meg mer

BERGEN (VG) Islandske Svava Rós Gudmundsdottir (26) byttet et mislykket Frankrike-opphold med spill i Brann. Nå har karrieren fått en svært viktig restart i Bergen.

GLAD FOR TILLITEN: Svava Rós Gudmundsdottir har funnet roen i Bergen etter et tøft fjorår.

Hun landet i Bergen sist vinter med en koffert full av forventninger. I 2018 var hun glitrende i Røa og kom på årets lag i Norge. Med over 40 landskamper og Champions League-erfaring skulle hun være med å sende Brann inn i det gjeveste denne sesongen.

Der feilet klubben mot svenske Rosengård – men for Svava Rós Gudmundsdottir har seriegull-året, som kan krones med The Double i cupen, handlet om mer enn bare det som har skjedd på banen.

– Klubbyttet kunne ikke gått bedre for min del. Jeg kunne ikke ønsket meg mer. Jentene har vært fantastiske. Det samme gjelder klubben, sier hun.

Stillingen foran siste runde. Brann tar imot Vålerenga og Stabæk møter Rosenborg. Brann har allerede vunnet.

Etter suksessen i Røa fortsatte hun karrieren i svenske Kristianstads DFF. Der hun dannet partnerskap på topp med nåværende spissmakker i Brann, Therese Sessy Åsland. Mens sistnevnte ble i Sverige, forsøkte Gudmundsdottir seg i franske Bordeaux i 2021.

SKULLE SCORET FLERE: Også denne sesongen har det ikke bare vært medvind for Svava Rós Gudmundsdottir (t.h). Her i kamp mot Vålerenga.

Det ble med verst tenkelige utfall. Hun ble straks skadet, og da klubben i mellomtiden skiftet trener – havnet 26-åringen ut i kulden.

– Det er ikke noe jeg vil oppleve igjen.

– Dette året har hjulpet meg å bearbeide det.

Nå smiler hun etter toppseriegull med Brann arrow-outward-link , hvor hun bidro med viktige scoringer på veien, mot Rosenborg. Det var kjærkomment for spissen, som tross godt med tillit, ikke har scoret like mange mål som spådd før sesongen.

– For meg har det vært litt opp og ned denne sesongen, men det er en del av fotballen.

FOR ISLAND: Svava Rós Gudmundsdottir (t.h) i aksjon i én av hennes over 40 landskamper.

Et annet personlig høydepunkt var spill med Island i EM i England i sommer. Laget fra Sagaøya spilte uavgjort i tre gruppespillkamper. Selv om det ikke var nok til å ta seg videre, var resultatene mot større nasjoner som Belgia og Frankrike, noe å ta med seg.

– Det var fantastisk å se støtten vi fikk fra et så lite land, vi har fantastiske supporter, forteller Gudmundsdottir.

Hun forteller at Island «henger litt etter» sammenlignet med andre nasjoners vekts innen kvinnefotball de siste årene.

– Jeg har en bror som er veldig fotballgutt. Han pushet meg. Da jeg var ung så spilte vi med gutta, og trente med dem. Da jeg var 10 år gammel så trente jeg med gutter og jenter som var dobbelt så gamle. Jeg måtte etter hvert bytte til en større klubb for å få «normal» kamptrening, forteller hun.

Både Valur og Breidablikk var stoppesteder før hun reiste til Norge.

Selv om Brann tidvis har slitt med Stabæk håper hun å kunne bli cupmester 5. november på Ullevaal stadion. Og Champions League-skuffelsen mot Rosengård har gitt ambisjoner for neste år.

– Det er et stort mål for klubben å delta der. Vi lærte at mot disse lagene kan vi ikke slappe av i ett minutt. Vi må bli bedre til neste år.

