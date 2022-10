Glimt snudde og briljerte mot Sandefjord: Scoret fire etter pause

(Bodø/Glimt - Sandefjord 4–1) Sandefjord lå an til å gjøre Molde til seriemestere etter første omgang. Så våknet Glimt og Hugo Vetlesen for alvor.

11 MÅL: Hugo Vetlesen scoret sitt tiende og ellevte Eliteserie-mål for sesongen mot Sandefjord.

Jonas Bucher, VG

9. okt. 2022 18:52 Sist oppdatert nå nettopp

Da Quint Jansen headet inn kampens første scoring på overtid i første omgang, var Molde på daværende tidspunkt seriemestere. Glimt brukte dog kort tid på å snu situasjonen etter hvilen.

I andre omgang ble nivåforskjellen på lagene svært tydelig, og Bodø/Glimt holdt lekestue med gjestene fra Sandefjord.

Først dukket Hugo Vetlesen opp på rett plass til rett tid, før Brice Wembangomo på lekkert vis sendte hjemmelaget i ledelsen. 13 minutter var spilt av 2. omgang, kampen var snudd på hodet.

Eliteseriens suverene toppscorer, Amahl Pellegrino, la på til 3–1 kvarteret etter, og vertene slapp med skrekken fra første omgang. Vetlesen fjernet også all tvil med sitt andre mål for kvelden mot slutten av kampen. Dermed tok Glimt sin første hjemmeseier i serien på over to måneder.

SNUDDE: Brice Wembangomos flotte scoring sendte Glimt i ledelsen mot Sandefjord.

Bodø/Glimt gjorde hele fire endringer på laget etter Europa League-tapet for Arsenal, og slet med å finne rytmen før pause.

Utenom Lars-Jørgen Salvesens skudd i tverrliggeren etter seks minutter, skapte vertene få sjanser den første halvtimen. Selv om både Vetlesen og Amahl Pellegrino hadde et par gode forsøk, var det lite som minnet om Glimt på sitt beste før pause.

Det utnyttet Sandefjord til det fulle. Spesielt når hjemmelagets burvokter Nikita Haikin var i det gavmilde hjørnet og hadde tre skumle feilpasninger i løpet av første omgang. Den siste førte til slutt til en corner, som gjestene utnyttet svært godt.

Deyver Vega fant Quint Jansen foran mål, som med et fint hodestøt stusset Sandefjord i ledelsen på overtid. Scoringen var det siste som skjedde før pause, og bortelaget lå an til å gjøre Molde til seriemestere på dette tidspunktet.

SJOKKERTE: Quint Jansen headet Sandefjord i ledelsen rett før pause.

Etter tapet i Bodø står Sandefjord med ti kamper uten seier i Eliteserien, og ligger fortsatt på kvalikplass med 23 poeng.

Glimt tok på sin side viktige poeng i kampen om sølvet. Etter 4–1-seieren beholder de regjerende seriemesterne plassen bak bolde, og står med 48 poeng før sesongens fem siste runder.