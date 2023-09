Mener han er rett mann for RBK: – Kan være en fordel for meg

LILLESTRØM (VG) RBK vil ha en treneravklaring i løpet av oktober. Midlertidig trener Svein Maalen mener han er rett mann på permanent basis, til tross for stortap mot Lillestrøm.

HØY MAALSETNING: Svein Maalen mener han er rett mann til å overta jobben som permanent hovedtrener i Rosenborg. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 07:55

– Jeg tenker ikke så mye på hvor store sjanser jeg har og sånn. Jeg har den kompetansen og erfaringen jeg har, og jeg tror det stemmer godt overens med hva Rosenborg trenger, sier RBKs midlertidige trener Svein Maalen til VG.

Laget hans gikk på en stjernesmell på Åråsen. 3–0 var fullt fortjent for et hjemmelag som hadde fullstendig kontroll på gjestene.

En gammel storhet som denne sesongen er i ferd med å gjøre sin svakeste i nyere tid.

Nå jakter klubben etter sin nye hovedtrener. Maalen har hatt jobben midlertidig etter at han overtok jobben til Kjetil Rekdal i midten av juni.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen uttalte til Adresseavisen i helgen at de vil ha en avklaring på trenersiden i løpet av oktober.

– Det er ikke sikkert at ting offentliggjøres i oktober, men vi må begynne å ha ting klart internt da, sa Gotaas.

MIDLERTIDIG: Svein Maalen med sitt nåværende trenerteam Trond Henriksen, Roar Strand og Aleksander Lund Hansen. Vis mer

Hun var ikke tilgjengelig for kommentar søndag kveld.

På direkte spørsmål om han ønsker å være tydelig på at han er rett mann for Rosenborg, svarer Svein Maalen:

– Ja, det tror jeg. Klubben er veldig tydelig på hvor vi skal, hvordan vi skal spille fotball og hvilken stall vi skal bygge. Vi jobber veldig godt sammen og er omforent om hvor vi skal og hvor vi står. Vi har stukket fingeren i jorden for lenge siden. Nå er vi der vi er, skal gjøre en kjempegod jobb i ukene fremover og se enda mer solid ut i 2024, sier Maalen.

Etter søndagens kamp står Maalen med et poengsnitt på 1,33 per kamp. Det er så vidt bedre enn Rekdals 1,27 poeng per kamp fram til han fikk sparken.

Maalen sier han ikke har snakket med klubben om den permanente stillingen.

– Jeg føler på en spillergruppe og en klubb som er tydelig og samstemt i hvilken retning denne båten skal gå. Så må noen gjøre en grundig jobb og finne ut hvilke muligheter man har og hvilke kandidater som finnes, sier han.

– Så tror jeg at man skal lette litt etter dem som har de samme egenskapene som klubben skal ha. Det kan være en fordel for meg. Jeg har sagt mange før at jeg stoler på at klubben gjør en god jobb. Så skal vi nok bli enige etter hvert, sier han med et smil.