Antonio Nusa fortsetter suksessen: – Prins av Norge

Han kom inn som innbytter for Club Brügge lørdag kveld. Antonio Nusa (18) avgjorde mot Charleroi med scoring og målgivende. Det fikk trener Ronny Deila til å ta frem de store ordene.

FEIRING: Antonio Nusa feirer scoringen mot Charleroi. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 08:24 Oppdatert: 18.09.2023 08:49

– Han har gjort utrolige ting med landslaget. Han er for tiden prins av Norge. Etter Haaland, selvfølgelig, sier Deila ifølge Het Laatste Nieuws.

Den tidligere Lillestrøm-spilleren Vetle Dragsnes skapte problemer for Club Brugge med både assist og scoring for Charleroi før pause. Men i andre omgang tok tenåringen fra Langhus over det norske showet på Jan Breydelstadion.

Antonio Nusa sendte Club Brügge i ledelsen bare tre minutter før slutt. Fire minutter på overtid serverte kantspilleren en målgivende pasning til Ferran Jutgla. Dermed vant Ronny Deilas mannskap 4–2.

– Antonio er en fantastisk gutt. Vi elsker å jobbe med ham, og han er ydmyk nok til å innse at han fortsatt har mye å lære, sier Deila.

Nusa scoret i landslagsdebuten mot Jordan før han sto for assist til både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard da Norge slo Georgia i EM-kvalik sist uke. Deila opplyser at Nusa var «svært usikker» før seriekampen i Belgia. Beslutningen om å ta med unggutten på benken kom bare to timer før kampstart.

– Til syvende og sist følte vi at han fortsatt kunne være viktig og utgjøre en forskjell, sier Deila.

Det skjedde. Nusa kom inn i et dobbeltbytte 23 minutter før slutt. Hugo Vetlesen gikk ut.

Chelsea skal ha vært villig til å investere store summer i Antonio Nusa i sist overgangsvindu. Men hovedpersonen sa nei til Premier League.

AVGJORDE: Antonio Nusa med Raphael Onyedika etter scoringen. Vis mer

– Det har skjedd mye med ham de siste ukene, noe som gjør meg enda mer imponert over det han har vist i denne kampen, sier Ronny Deila og fortsetter:

– Vi beskytter ham godt. Det er viktig å tenke på suksess med Club (Brügge) først. Etterpå vil det skje «mye større ting» for ham.

Lørdagens scoring var Nusas andre seriemål for sesongen. Club Brügge ligger på 4. plass i den belgiske toppserien, men har en kamp mindre spilt enn topplagene Gent og Anderlecht.

Torsdag venter Besiktas i Conference League, mens Anderlecht er motstander i toppkamp søndag.