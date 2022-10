Norge med drømmetrekning til VM-sluttspillet: – Kunne nesten ikke blitt bedre

Norges gruppe under VM-sluttspillet 2023 er klar. Hege Riises kvinner unngikk alle de beste lagene i verden og møter vertsnasjon New Zealand, Sveits og VM-debutant Filippinene.

HAR FÅTT ENKEL GRUPPE: VM-gruppene klare, for Ada Hegerberg og det norske damelandslaget i fotball.

22. okt. 2022 09:46 Sist oppdatert nå nettopp

– En kjempegruppe for Norge. Det kunne nesten ikke blitt bedre, uttalte NRK-kommentator Christian Nilssen da gruppen var komplett.

Det er landslagssjef Hege Riise enig i. Hun satt i salen sammen med en liten delegasjon fra Norges Fotballforbund da lagene ble trukket opp fra bollen.

– Jeg føler vi hadde en veldig fin trekning, sier hun til VG.

Fakta Slik blir gruppene for VM i 2023: Gruppe A: New Zealand, Norge, Sveits, Filippinene. Gruppe B: Australia, Canada, Irland, Nigeria. Gruppe C: Spania, Japan, Costa Rica, Zambia. Gruppe D: England, Kina, Danmark og vinner av play off-sluttspillets gruppe B som blir Senegal, Haiti eller Chile** Gruppe E: USA, Nederland, Vietnam, vinner av play off-sluttspillets gruppe A som blir Kamerun, Thailand eller Portugal** Gruppe F: Frankrike, Brasil, Jamaica og vinner av play off-sluttspillets gruppe C som blir Taiwan, Paraguay, Papua Ny-Guinea eller Panama** Gruppe G: Sverige, Italia, Argentina, Sør-Afrika. Gruppe H: Tyskland, Sør-Korea, Colombia, Marokko. ** Hvem som tar de siste tre plassene i VM-sluttspillet avgjøres gjennom et mini-sluttspill i februar der ett lag fra gruppe A, B og C tar seg videre. Fire lag er seedet. Det er Portugal, Chile, Taiwan og Papua Ny-Guinea. Alle disse får en form for fordel i dette gruppespillet. Seks lag er i den useedede gruppen: Thailand, Paraguay, Haiti, Panama, Kamerun og Senegal. Gruppe A:

Kamerun og Thailand møtes til en semifinale. Vinneren møter Portugal til avgjørende finalekamp. Gruppe B:

Senegal og Haiti møtes til en semifinale. Vinneren møter Chile til avgjørende finalekamp. Gruppe C:

Taiwan møter Paraguay mens Papua Ny-Guinea og Panama møtes til hvert sitt semifinaleoppgjør. Vinneren av de to kampene spiller finale om VM-plass. Vis mer

På spørsmål om hva hun tenkte da Norge unngikk verdens beste fotballnasjoner som Spania, USA, England, Frankrike, Sverige og Tyskland, og i stedet trakk vertsnasjon New Zealand fra gruppen med førsteseedede lag, svarer hun slik:

– Vi lekte jo litt på flyet ned hit der vi satt opp gruppen vår. Vi hadde vel alle New Zealand som en drømmemotstander med tanke på styrken til de andre lagene. Vi er kjempefornøyd med trekningen også må vi gjøre jobben, sier Riise som gir Norge «en fair mulighet» til å ta seg videre.

New Zealand er nummer 22 på FIFA-rankingen og Norge får faktisk åpningskampen i mesterskapet mot arrangørlandet.

– Det blir en fin start med god atmosfære og en skikkelig utfordring. Det ser jeg på som gøy og det blir en start på VM som jeg gleder meg skikkelig til.

Sveits og Filippinene, rangert som nummer 21 og 53 i verden, kompletterer Norges gruppe. Riise forteller at Sveits er et lag det norske laget kjenner godt. Om Filippinene som fotballnasjon vet hun mindre:

– Nei, der vet jeg veldig lite. Jeg må finne kamper og få gjort en grundig jobb.

Riise er også klar over at Norge står overfor en knalltøff vei videre dersom de vinner eller blir nummer to i sin gruppe. Det vil høyst trolig bli et møte med enten Spania eller Japan i en åttedelsfinale.

– Det er to gode lag. Så blir nok kanskje Spania gruppevinneren. Men det er to veldig gode lag, kommenterer landslagssjefen.

KAN SMILE ETTER TREKNING: Landslagssjef Hege Riise, her like før trekningen av gruppespillet til neste års VM.

VM i Australia og New Zealand er første anledning for Norge til å slå tilbake etter et begredelig EM i England sist sommer.

Det holdt ikke til avansement med seier over «amatørene» fra Nord-Irland da Østerrike ble for sterke, i tillegg til et stortap mot England.