Pelés helsetilstand forverret: Får lindrende behandling

Den legendariske målscoreren har sluttet å respondere på cellegiften han mottar i forbindelse med kreftdiagnosen han fikk påvist for et år siden.

FORVERRET HELSETILSTAND: Pelé, av mange regnet som en av tidenes beste fotballspillere.

Daniel Nerli Gussiås, VG

3. des. 2022 14:21 Sist oppdatert 14 minutter siden

Det melder flere brasilianske og internasjonale medier lørdag.

Den legendariske fotballspilleren Pelé har i lengre tid slitt med helsen. Tidligere i uken ble han igjen innlagt med hevelser i kroppen og tegn på hjertesvikt på et sykehus i Sao Paulo.

Det er tydelig at nyheten setter sitt preg på fotball-verden. Nå melder blant andre Frankrikes Kylian Mbappé sin støtte. På Twitter skriver han følgende:

– Be for kongen, skriver Mbappé.

Torsdag ble det meldt at tilstanden var stabil, men nå er brasilianeren, som mange regner som tidenes beste fotballspiller, flyttet til lindrende behandling. Slik behandling er ofte forbundet med at livet nærmer seg slutten.

– Det har vært mange spekulasjoner rundt min fars helsetilstand i dag, men dette dreier seg ikke om noen nødstilfelle. Jeg kommer til å være med ham rundt nyttår, og da lover jeg å poste bilder, skrev Pelés datter, Kely Nascimento, i en uttalelse fra sykehuset, via nyhetsbyrået Reuters, torsdag.

Etter å ha blitt operert for kreft for et år siden var 82-åringen innom intensivavdelingen, men ble senere skrevet ut. Siden har han vært inn og ut av sykehuset.

Brasil spiller for tiden om sin første VM-tittel siden 2002. Pelé var med å vinne VM 1958, 1962 og 1970.

Tidligere i mesterskapet kom Brasils landslagssjef, Tite, med sine støtteerklæringer til spisslegenden. Ifølge flere statistikker scoret Pelé 757 mål iløpet av sin karriere.