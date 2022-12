Medier: Omar Elabdellaoui blir Bodø/Glimt-spiller

Fotballspiller Omar Elabdellaoui (30) er ifølge TV 2 og Nettavisen enig om en kontrakt med eliteserieklubben Bodø/Glimt.

NTB, VG

Håkon Brandsnes, VG

14 minutter siden

Saken oppdateres.

TV 2 erfarer at forsvareren signerer kontrakten så fort den obligatoriske medisinske testen er gjennomført. Nettavisen skriver at Elabdellaoui er enig med de gulkledde om en kontrakt.

Nettavisen og Avisa Nordland meldte torsdag at landslagsbacken var i dialog med klubben.

Elabdellaoui ble frigitt av tyrkiske Galatasaray i starten av september. Siden har 30-åringen stått uten klubb.

Han har også spilt for Manchester City, Strømsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos og Hull City.

Elabdellaoui var kaptein for det norske landslaget frem til han holdt på å miste synet etter at fyrverkeri smalt i ansiktet hans på nyttårsaften 2020. Etter at han først hadde vært klinisk blind, måtte han gjennom elleve operasjoner for å få igjen synet.

I høst var han imidlertid tilbake på landslaget.

– Det føles utrolig godt og deilig å være tilbake. Jeg har jobbet hardt. Synet er hundre prosent, brillene er mer for beskyttelse, sa mannen med totalt 49 landskamper for Norge.

(NTB/VG)